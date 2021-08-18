HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Avustralya’da süpermarket rafından çıkan piton büyük korku yaşattı

Avustralya’da süpermarket rafından çıkan piton büyük korku yaşattı

18.08.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da bir süpermarket rafında ortaya çıkan 3 metre uzunluğundaki piton, müşterilere korku dolu anlar yaşatırken, o sırada alışveriş yapan bir yılan avcısı tarafından yakalandı.

Dev böceklerin, vahşi hayvanların, yılanların günlük hayatın bir parçası olduğu Avustralya’da süpermarkette benzer bir olay yaşandı.

Sydney'de gönüllü olarak yılan avcılığı yapan Helaina Alati, baharat reyonunda alışveriş yaptığı sırada rafta karşısına 3 metre uzunluğunda dev bir piton çıktı. Marketteki diğer müşteriler panik yaşarken, Alati yılanı soğukkanlılıkla etkisiz hale getirip dışarı çıkardı. Alati bir torbaya koyduğu yılanı daha sonra ormanlık bir bölgede doğaya saldı. Süpermarket, yılan dışarı çıkarıldığı sırada tahliye edildi.

Market rafında karşılaştığında yılanla arasında yalnızca 20 santim mesafe olduğunu belirten Helaina Alati, pitonun yalnızca “Merhaba” demek istediğini söyledi. Yılanın kendisinin karşısına çıkmasının büyük bir şans olduğunu ifade eden Alati, "Çoğu insan çılgına dönerdi" dedi. Yılanın saldırgan olmadığını ve kolayca torbaya girdiği söyleyen Alati, “İlginç yerlerde yılan görmeye alışığım ama bunun bir süpermarkette olmasını beklemezdim" diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"
Komşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmişKomşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmiş
50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Türkiye İş Bankası'nda son durum nedir?

Türkiye İş Bankası'nda son durum nedir?

Taliban burka giymeyen kadını infaz etti!

Taliban burka giymeyen kadını infaz etti!

Babam, kız kardeşimi vermek zorunda kaldı

Babam, kız kardeşimi vermek zorunda kaldı

İttifakları etkileyecek flaş iddia!

İttifakları etkileyecek flaş iddia!

Tek bir vaka nedeniyle ülke tam kapanmaya gitti

Tek bir vaka nedeniyle ülke tam kapanmaya gitti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.