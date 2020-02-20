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Avustralya'da tren kazası: 2 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 13:53 | Son Güncelleme

Avustralya'da yolcu taşıyan bir tren kaza yaparak raylardan çıktı. 160 yolcu taşıyan trenin kaza yapması sonucu 2 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Avustralya'da Sydney'den Melbourne giden bir yolcu treni kaza yaptı.

Tren kaza sonrası raylardan çıkarak devrildi. Trende 160 yolcunun bulunduğu belirtildi.

Avustralya basınına yansıyan bilgilere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Avustralya tren kazası

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