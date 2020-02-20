Avustralya'da tren kazası: 2 ölü

Avustralya'da Sydney'den Melbourne giden bir yolcu treni kaza yapt\u0131.\nTren kaza sonras\u0131 raylardan \u00e7\u0131karak devrildi. Trende 160 yolcunun bulundu\u011fu belirtildi.\nAvustralya bas\u0131n\u0131na yans\u0131yan bilgilere g\u00f6re kazada 2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ka\u015flar\u0131n\u0131 \u00e7atan da var, s\u00fcrekli g\u00fclen de... G\u00f6renleri g\u00fcl\u00fcmseten pozlar\u0130ran'da 3 ki\u015fide daha koronavir\u00fcs tespit edildiSamsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar \u00d6d\u00fclleri'nde sahneye \u00e7\u0131kt\u0131!