Avustralya'daki kurbağalar yamyamlaştı: En büyük düşmanları kendileri

Latince ismi Rhinella marina olan kurbağalar, Güney Amerika'dan Avustralya'ya geldikleri 1935'ten bu yana kıtanın kuzey kesiminde hızla çoğaldı.

Queensland'deki şeker kamışı tarımını korumak amacıyla haşerelerle mücadele için ülkeye getirilen yaklaşık 100 kaplumbağanın nüfusu, bugün 200 milyon civarında.

Haşerelere karşı hiçbir etkisi olmayan kurbağaların hem yetişkinleri hem de yavruları zehirli olduğu için kıtadaki diğer yırtıcılara av olmaktan kurtuldu.

Üstelik yeni bir deneysel araştırmanın bulgularına göre, kurbağaların sayısındaki artış nedeniyle iribaşların 86 yıl içinde giderek yamyamlaştığı belirtildi.

500'den FAZLA DENEY YAPILDI

Sydney Üniversitesi'nden Jayna DeVore ve meslektaşları, Güney Amerika'nın yerli kurbağalarını Avustralya'daki yabani nüfusla karşılaştırdıkları 500'den fazla deney yaptı.

Bunun için öncelikle yumurtadan yeni çıkan iribaşlar ve onlardan biraz daha büyük iribaşlar toplandı. Ardından daha büyük iribaşlara, boş bir kaba veya içinde küçük iribaşlar bulunan bir kaba girme şansı sunuldu. Avustralya'dan gelenlerin dolu kaba girme olasılığı neredeyse yüzde 30 daha yüksekti. Güney Amerika'dan gelenlerinse herhangi bir tercihi yoktu.

Üstelik kaptaki iribaşların, Avustralya'dan getirilen büyük iribaşlar tarafından yutulma olasılığı da daha fazlaydı.

SAYININ ARTMASI REKABETİ SERTLEŞTİRDİ

Bu zehirli kurbağalar normalde ev çöpleri, küçük kemirgenler ve hatta kuşlarla besleniyor. Ancak sayılarının artması, kurbağaların kaynak rekabetini de sertleştirdi.

Uzmanlara göre kurbağaların üzerindeki evrimsel baskının artması, daha önce bazı tekil örneklerde gözlemlenen yamyamlığın daha baskın hale gelmesine neden oldu.

Yamyamlık davranışlarının 86 yıl gibi evrimsel standartlar açısından epey kısa bir sürede gelişmesi ise araştırmacıları şaşırtıyor. Araştırmacılar, bu davranışın "gözlerinin önünde gelişmesinden" şaşkınlık duyduklarını ifade ediyor.

''EN BÜYÜK DÜŞMAN KENDİLERİ''

Hakemli bilimsel dergi PNAS'ta yayımlanan araştırmanın ortak yazarı DeVore de, "Bu kurbağalar en büyük düşmanlarının kendileri olduğu noktaya geldi" diye konuştu. Araştırmacılar göre, birden fazla iribaş birlik olduğunda, yumurtadan yeni çıkmış on binlerce yavrunun yüzde 99'undan fazlasını tek seferde yutabilir.



