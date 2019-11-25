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Avustralya'da istihbarat Çin'in Parlamentoya casus vekil sokacağı iddiasını araştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 09:46 | Son Güncelleme

Avustralya'da istihbarat Çin'in Parlamentoya casus vekil sokacağı iddiasını araştırıyor

MELBOURNE (AA) - Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Çin’in Avustralya Federal Parlamentosuna casus milletvekili sokmaya çalıştığı iddialarını araştırdıklarını bildirdi.

ASIO’un resmi sayfasından yazılı açıklama yapan Burgess, Kanal 9 televizyonunun 60 Dakika programında gündeme gelen, Çin ajanlarının Avustralya genel seçimlerinden önce aday olması için Melbourne’de lüks otomobil satıcısı Nick Zhao'ya teklifte bulundukları yönündeki haberleri araştırdıklarını belirtti.

Habere konu iddialara göre, Çin ajanları, 32 yaşındaki Liberal Parti üyesi Nick Zhao'ya, genel seçimlerde Avustralya Federal Parlamentosuna Melbourne’den aday olması için 1 milyon Avustralya doları teklifte bulundu.

Teklifi ASIO’ya bildiren Zhao, seçimlere yaklaşık 2 ay kala mart ayında Melbourne'de otel odasında ölü bulundu. Zhao’un hayatını kaybetmesinin kendisine yapılan teklifle ilgili olduğu ileri sürülüyor.

- "Avustralya’nın demokrasisini ve egemenliğini korumaya kararlıyız"

Burgess "Dış Müdahale" başlığı altında yaptığı açıklamada, Avustralya’nın demokrasisini ve egemenliğini korumaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Düşman yabancı istihbarat faaliyeti ulusumuza ve güvenliğine gerçek bir tehdit oluşturmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Zhao’un ölüm nedeninin belirlenmesi için koroner çalışmanın sürdüğünü belirten Burgess, konu hakkında yorum yapmasının uygun olmayacağını kaydetti.

Hafta sonunda Çin ajanı olduğunu itiraf eden ve Çin’in üst düzey askeri istihbarat subaylarının Hong Kong, Tayvan ve Avustralya’da siyasi müdahalede bulunmak için fon sağlama operasyonları hakkında ASIO’ya ayrıntılı bilgi veren Wang "William" Liqiang, Avustralya’dan siyasi sığınma talebinde bulunmuştu.

Eşi ve küçük oğluyla turist vizesiyle yaşadığı Sydney’de bilinmeyen bir yerde tutulan Wang’ın itirafları Avustralya’da iktidar ve muhalefet tarafından endişe verici olarak tanımlanmıştı.

Avustralya ve Çin arasında, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerinden sonra başlayan karşılıklı açıklamalarla iki ülke ilişkileri bir süredir soğuk olarak değerlendiriliyordu.

Avustralya hükümeti, politikacılara yapılan dış bağışları yasaklayarak, ülke siyasetindeki dış müdahaleleri ortadan kaldırmak ve Çin'in etkisini azaltmak için bir dizi tedbir almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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