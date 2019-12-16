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Avustralya’daki yangınların bilançosu artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2019 07:37 | Son Güncelleme

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde bir aydan fazla süredir söndürülemeyen ve geçtiğimiz ay 6 kişinin hayatını kaybettiği 2,7 milyon hektarlık alanda etkili olan yangınlarda kaybedilen ev sayısının 740’ı geçtiği belirtildi.

Avustralya’daki yangınların bilançosu artıyor

Yeni Güney Galler’de başlayan ve daha sonra Queensland ve Güney Avustralya eyaletlerinde çıkan yangınlarla devam eden doğal felakette her geçen gün maliyetin arttığı ortaya çıktı.

NSW Kırsal İtfaiye Servisi’nden yapılan açıklamalara göre, Sydney kırsalında yaklaşık 110 noktada devam eden yangınların bugün Blue Mountains (Mavi Dağlar) bölgesinde en az 20 evi daha yaktığı bildirildi.

Halen birçok noktada kontrolsüz olarak süren yangınlarda yanan ev sayısında artış beklenirken bugünkü kaybedilen evlerle birlikte, en az 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilatın yok olduğu belirlendi. Ülke genelinde kaygıya neden olan yangınların maddi boyutunun da milyonlarca doları bulması bekleniyor.

YANGINLARDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Avustralya’da bu sene bahar aylarında erken başlayan yangın sezonunda şimdiye kadar 2,7 milyon hektarlık alanda etkili olan yangınlarda, geçtiğimiz ay NSW’de 6 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca yangınların evcil hayvanların yanı sıra yabani hayatta binlerce hayvanın telef olmasına neden olduğu açıklanmıştı.

YANGINLAR SYDNEY'DE HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sydney’in kırsal bölgelerinde devam eden yangınlardan rüzgarın sürüklediği dumanlar kent merkezindeki hayatı olumsuz etkiliyor. Kent üzerinde yoğunlaşan dumanların nedeniyle geçtiğimiz hafta feribot seferleri iptal edilirken hava kalitesinin ‘‘tehlikeli’’ seviyeden 11 kat daha kötü olduğu açıklanmıştı. Yangınların sürdüğü bölgelerdeki baraj sularının üzerine yağan kül ve atıklardan dolayı önümüzdeki dönemlerde Sydney’deki su kalitesinin de düşebileceği belirtiliyor.

Yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin yanı sıra bin 500 itfaiyecinin yangınları kontrol altına almak için mücadele ettiği NSW’de yaklaşık 110 noktada yangınlar devam ediyor.

Yer yer rüzgarında etkisiyle 70 metre yüksekliğe ulaşan alevlerin görüldüğü yangıların hafta sonundan önce kontrol altına alınamaması durumunda, artması beklenen hava sıcaklıklarının daha büyük sorunlara neden olabileceği belirtildi.

Gospers Mountain bölgesindeki yangının Mount Wilson, Mount Irvine, Mount Toma ve Berambing’deki yerleşim yerlerini tehdit ettiğini bildiren NSW Kırsal İtfaiyesi, halka yapılan uyarıları dikkate almaları uyarısında bulundu.

Öte yandan muhtemel yeni yangınlara karşı, Central Ranges, Northern Slopes ve North Western bölgesinde ateş yakma yasağı ilan edildi.

(AA)

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