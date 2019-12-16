Avustralya’daki yangınların bilançosu artıyor

Yeni Güney Galler’de başlayan ve daha sonra Queensland ve Güney Avustralya eyaletlerinde çıkan yangınlarla devam eden doğal felakette her geçen gün maliyetin arttığı ortaya çıktı.

NSW Kırsal İtfaiye Servisi’nden yapılan açıklamalara göre, Sydney kırsalında yaklaşık 110 noktada devam eden yangınların bugün Blue Mountains (Mavi Dağlar) bölgesinde en az 20 evi daha yaktığı bildirildi.

Halen birçok noktada kontrolsüz olarak süren yangınlarda yanan ev sayısında artış beklenirken bugünkü kaybedilen evlerle birlikte, en az 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilatın yok olduğu belirlendi. Ülke genelinde kaygıya neden olan yangınların maddi boyutunun da milyonlarca doları bulması bekleniyor.

YANGINLARDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Avustralya’da bu sene bahar aylarında erken başlayan yangın sezonunda şimdiye kadar 2,7 milyon hektarlık alanda etkili olan yangınlarda, geçtiğimiz ay NSW’de 6 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca yangınların evcil hayvanların yanı sıra yabani hayatta binlerce hayvanın telef olmasına neden olduğu açıklanmıştı.