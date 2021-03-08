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Avusturya, AstraZeneca aşısını uygulamayı askıya aldı!

08.03.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Avusturya, AstraZeneca aşısını uygulamayı askıya aldı!

Avusturya'da AstraZeneca'nın ürettiği Covid-19 aşısını olan bir hemşirenin hayatını kaybetmesi diğerinin ise ağır hastalanmasının ardından yetkililer aşılama sürecini askıya aldı.

Kararın Viyana yakınlarındaki Zwettl ilçesinde iki kişinin aşı olduktan sonra karşılaştığı sorunların ardından alındığı belirtildi.

"Şu anda aşıların bu sonuçları doğurduğuna dair kesin bir delil yok" diyen yetkililer, konu hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti.

Hayatını kaybeden 49 yaşındaki kadının kanında şiddetli pıhtılaşma sorunu yaşamasından dolayı geçen hafta sonu hastaneye kaldırıldığı, Viyana'daki hastanenin acil ünitesine naklinden bir gün sonra ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Yerel basının hemşire olduğunu ileri sürdüğü kadının bu sorunla karşılaşmadan 10 gün önce AstraZeneca aşısı olduğu ortaya çıktı.

Aynı günlerde ise yine aşının ilk dozunu olan 35 yaşındaki bir kadın, akciğerinin pıhtı atmasından dolayı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edilen kadının da ölen kişi ile aynı klinikte çalışan bir hemşire olduğu ileri sürüldü.

Bir kaç gün önce de Güney Kore'de AstraZeneca aşısını olan iki kişi hayatını kaybetmişti. iki kişinin de zaten ağır sağlık sorunlarının olduğu belirtilirken konu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

AstraZeneca aşılarında mart ayında yaşanan bu iki olay dışında şu ana kadar aşı nedeniyle bir ölüm vakası tespit edilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avusturya

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