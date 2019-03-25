HABER

Avusturya'da nevruz kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 23:50 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'daki etkinliğe Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 10 ülke katıldı

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da nevruz etkinliği gerçekleştirildi.

Society dergisi tarafından düzenlenen etkinlikte, aralarında Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın da bulunduğu 10 ülke stant açarak ülkelerini tanıttı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği öncülüğünde Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) açtığı standa yoğun ilgi gösterildi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, burada yaptığı konuşmada, nevruzun birlik, kardeşlik ve doğanın yeniden dirilişi anlamlarına geldiğini, bu ruh ile kutlandığını dile getirdi.

Yardım, "Nevruzun gerçek anlamı, teröre, ayrımcılığa, yabancı düşmanlığına karşı olmaktır." dedi.

Çeşitli ülkelerden sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, Türk müzik grubu Yeden Ensemble de klasik Türk müziğinden eserler seslendirdi.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Emniyet Genel Müdürlüğü resmen açıkladı! 2500 polis alınacakEmniyet Genel Müdürlüğü resmen açıkladı! 2500 polis alınacak
Denizli'de eğitime 'deprem' engeli!Denizli'de eğitime 'deprem' engeli!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya’da nevruz kutlaması Ümit Yardım Viyana yee

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü resmen açıkladı! 2500 polis alınacak

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde okullar iki gün tatil edildi

Denizli'de eğitime 'deprem' engeli!

Sivas'ta sağlık çalışanına hastanede yumruklu saldırı

Sivas'ta sağlık çalışanına hastanede yumruklu saldırı

Soylu açıkladı: PKK ile bağlantılı adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!

Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Trump, çok tartışılan kararnameyi imzaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.