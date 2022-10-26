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Ay'da çekilen ilk selfie ve fazlası açık artırmaya çıkıyor: Çoğunu ilk kez göreceksiniz!

26.10.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk insanlı Ay yolculuğu, Apollo Projesi kapsamında 16 Temmuz 1969'daki fırlatışla hayata geçirilmişti. Şimdi uzayda çekilen ilk selfie ve Ay'da çekilen ilk selfie dahil olmak üzere, bazı fotoğrafların açık artırmaya çıkacağı duyuruldu. İkonik Apollo görevinden bu fotoğrafların çoğu daha önce hiç yayınlanmamış.

Ay'da çekilen ilk selfie ve fazlası açık artırmaya çıkıyor: Çoğunu ilk kez göreceksiniz!

Uzayda veya Ay'da çekilen ilk selfie'yi hiç merak ettiniz mi? Uzay araştırmaları, insanların Ay'a ilk ayak basmasından bu yana çok yol kat etti, birçok araç uzaya gidip geldi ancak belki de hiçbir zaman uzayda çekilen ilk selfie'ye veya Ay'da çekilen ilk selfie'ye bakmak aklımıza gelmedi. Olsun, yine de size önemli bir haberimiz var. Bu haberimiz de uzayda çekilen ilk selfie, Ay'da çekilen ilk selfie ve fazlasıyla ilgili.

UZAYDA ÇEKİLEN İLK SELFİE VE FAZLASI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

Ay'a yapılan son insan yolculuğunun 50. yıldönümünü kutlayan Los Angeles Modern Auctions ve Wright müzayede evi'nin bir araya gelmesiyle uzayda çekilen ilk selfie, Ay'da çekilen ilk selfie ve ikonik Apollo görevinden daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflar açık artırmaya çıkıyor.

uzay selfie

Koleksiyon, görev sırasında çekilen ve 25 yılda araştırılıp toplanan 300'den fazla orijinal fotoğraftan oluşuyor. Fotoğrafların çoğunun hiç yayınlanmadığı söyleniyor.

NEIL ARMSTRONG'UN AY'DAKİ TEK FOTOĞRAFINDAN, MAVİ BİLYE'NİN NADİR BİR BASKISINA...

Koleksiyonda Neil Armstrong'un Ay'daki tek fotoğrafı, Dünya’nın bir insan tarafından çekilen ilk fotoğrafı olan ünlü Mavi Bilye'nin nadir bir baskısı ve uzaydaki ilk selfie gibi önemli görüntüler yer alıyor.

mavi bilye

TAHMİNİ SATIŞ FİYATLARI

Neil Armstrong'un Ay'daki tek fotoğrafının 30 bin dolar ila 50 bin dolar arasında bir fiyatla alıcı bulması beklenirken, Mavi Bilye'nin 15 bin dolar ile 25 bin dolar arasında, uzaydaki ilk selfie'nin ise 8 bin dolarla 12 bin dolar arasında bir fiyatla alıcı bulması bekleniyor.

Ay Selfie

İlk Ay selfie'sinin ise tahmini olarak 2 bin 500 dolar ila 4 bin dolar arasında bir fiyatla satılacağı öngörülüyor.

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uzay Ay (Dünya'nın uydusu)

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