Ay'da çekilen ilk selfie ve fazlası açık artırmaya çıkıyor: Çoğunu ilk kez göreceksiniz!

Uzayda veya Ay'da çekilen ilk selfie'yi hiç merak ettiniz mi? Uzay araştırmaları, insanların Ay'a ilk ayak basmasından bu yana çok yol kat etti, birçok araç uzaya gidip geldi ancak belki de hiçbir zaman uzayda çekilen ilk selfie'ye veya Ay'da çekilen ilk selfie'ye bakmak aklımıza gelmedi. Olsun, yine de size önemli bir haberimiz var. Bu haberimiz de uzayda çekilen ilk selfie, Ay'da çekilen ilk selfie ve fazlasıyla ilgili.

UZAYDA ÇEKİLEN İLK SELFİE VE FAZLASI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

Ay'a yapılan son insan yolculuğunun 50. yıldönümünü kutlayan Los Angeles Modern Auctions ve Wright müzayede evi'nin bir araya gelmesiyle uzayda çekilen ilk selfie, Ay'da çekilen ilk selfie ve ikonik Apollo görevinden daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflar açık artırmaya çıkıyor.

Koleksiyon, görev sırasında çekilen ve 25 yılda araştırılıp toplanan 300'den fazla orijinal fotoğraftan oluşuyor. Fotoğrafların çoğunun hiç yayınlanmadığı söyleniyor.

NEIL ARMSTRONG'UN AY'DAKİ TEK FOTOĞRAFINDAN, MAVİ BİLYE'NİN NADİR BİR BASKISINA...

Koleksiyonda Neil Armstrong'un Ay'daki tek fotoğrafı, Dünya’nın bir insan tarafından çekilen ilk fotoğrafı olan ünlü Mavi Bilye'nin nadir bir baskısı ve uzaydaki ilk selfie gibi önemli görüntüler yer alıyor.

TAHMİNİ SATIŞ FİYATLARI

Neil Armstrong'un Ay'daki tek fotoğrafının 30 bin dolar ila 50 bin dolar arasında bir fiyatla alıcı bulması beklenirken, Mavi Bilye'nin 15 bin dolar ile 25 bin dolar arasında, uzaydaki ilk selfie'nin ise 8 bin dolarla 12 bin dolar arasında bir fiyatla alıcı bulması bekleniyor.

İlk Ay selfie'sinin ise tahmini olarak 2 bin 500 dolar ila 4 bin dolar arasında bir fiyatla satılacağı öngörülüyor.