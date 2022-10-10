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Ayak mantarına ne iyi gelir, evde krem tedavisi ile nasıl geçer? Ayak mantarına iyi gelen bitkisel yöntemler

10.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayak mantarı, adından da anlaşılabileceği üzere mantarların neden olduğu bir deri rahatsızlığıdır. Birçok insanın hayatında en az bir kez karşılaştığı ayak mantarı, istenmeyen görüntüleri beraberinde getirir. Ayak mantarını önleyebilecek tavsiyeleri dikkate alarak bu rahatsızlığa yakalanmamak mümkündür. Ayak mantarına ne iyi gelir?

Ayak mantarına ne iyi gelir, evde krem tedavisi ile nasıl geçer? Ayak mantarına iyi gelen bitkisel yöntemler

İçindekiler

  • Ayak mantarı belirtileri nelerdir?
  • Ayak mantarı neden olur?
  • Ayak mantarı çeşitleri nelerdir?
  • Ayak mantarına ne iyi gelir?
  • Ayak mantarı nasıl geçer?

Mantarların üremesinin elverişli olduğu ayaklar, ayak mantarı rahatsızlığı açısından riskli bir konuma sahiptir. Kişisel hijyene dikkat edilerek önlenebilen bu rahatsızlık, evde krem tedavisi ile geçebilir. Ayak mantarına iyi gelen yöntemler ve tedavisine göz atabilirsiniz.

Ayak mantarı belirtileri nelerdir?

Ayağın herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen ayak mantarı, en çok tırnaklar ve parmak aralarında görülür. Ayak tırnak mantarı, genellikle parmaklar üzerinden sıçrayan mantarlar nedeni ile oluşur. Ayak mantarı belirtileri şunlardır:

  • Ayak kaşıntısı
  • Kırmızı döküntüler
  • İstenmeyen kötü koku
  • İltihaplı görünüm, yaralar ve soyulmalar
  • Ayak tabanında kepeklenme
  • Yanma hissi
  • Su toplama

Ayak mantarı neden olur?

Her yaş grubunda görülebilen ayak mantarı, çeşitli nedenler ile ortaya çıkabilir. Ayak mantarına neden olabilen tetikleyici faktörler arasında;

  • Duştan sonra ayakların ıslak kalması,
  • Sıcak ve nemli ortamlar,
  • Sıkı ve kapalı ayakkabılar,
  • Halka açık havuzlarda koruyucu ayakkabı giyilmemesi,
  • Ortak kullanılan pedikür setleri,
  • Bağışıklığın düşük olması,
  • Diyabet hastalığı yer alır.
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Ayak mantarı çeşitleri nelerdir?

Ayak mantarı çeşitleri arasında en yaygın görüleni parmak arası mantarıdır. Genellikle en küçük ayak parmaklarının arasında ortaya çıkan bu çeşit; kaşınma, pullanma ve yanmaya neden olabilir.

Makosen ise tedavi edilmediği takdirde derinin kalınlaşıp yarıldığı ayak mantarı çeşididir. Ayak tabanının tümüne yayılabilen bu ayak mantarı çeşidi; kuruluk, kaşınma ve tahrişe neden olur.

Kabarcıklı ayak mantarı ise en az görülen çeşitlerden biridir. Ayağın altında bulunan derinin su toplar. Kabarcıklar aniden patlar. Bunun üzerine oluşan kabarcıklı ayak mantarı tedavi edilmediği takdirde ayak parmakları arasında, ayağın alt veya üst kısmında da ortaya çıkabilir.

Ayak mantarına ne iyi gelir?

Ayak başparmak tırnak mantarı tedavisi ve diğer ayak mantarı çeşitlerine iyi gelebilen bazı yöntemler ile bu sorunu geride bırakabilirsiniz. Ayak mantarı spreyi ve kremi gibi özel ilaç formları ile tedavi edilebilen ayak mantarının iyileşmesi için bu tedaviler eşliğinde hijyene de özen gösterilmesi gerekir. Aşağıdaki noktalara dikkat ederek ayak mantarı sorununuza iyi gelecek önemli adımlar atabilirsiniz:

  • Duş aldıktan sonra ayakları iyice kurulamak
  • Ortak ayakkabı, terlik veya havlu kullanmamak
  • Ayaklara ve ayakkabılara mantar önleyici pudra spreyler sıkmak
  • Çorapları günlük olarak değiştirmek
  • Yaz aylarında uzun süre sıkı ayakkabılar giymemek
  • Ortak kullanım alanlarında zemine çıplak ayak ile basmamak
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Ayak mantarına iyi gelen doğal yöntemler nelerdir?

Ayak mantarına iyi gelen doğal yöntemler sayesinde evde problemin çözülmesi mümkündür. Bu yöntemler arasında ön plana çıkanı sirkeli sudur. Ayaklarınızı içine sokabileceğiniz bir sıcaklıktaki suyun içerisine sirke ilave edip, su soğuyana kadar ayaklarınızı bu suda bekleterek mantarların yok olmasını sağlayabilirsiniz.

Sirkeli suyun yanı sıra karbonatın da ayak mantarı tedavisinde önemli bir rolü olduğu bilinir. Bir miktar suyu ısıtıp içerisine karbonat ekleyerek ayaklarınızı su soğuyana kadar içinde bekletebilirsiniz. Ayrıca daha az sıcak su içerisine bir miktar karbonat ekleyip macun kıvamına gelmesini sağladıktan sonra bu macunu mantarlı bölgeye uygulayarak da iyileşme sağlayabilirsiniz.

Ayak mantarı nasıl geçer?

Ayak mantarı tanısı doktor tarafından yapılan muayene ile konulur. Eğer mantar enfeksiyonu tanısı erken konulursa ayak mantarı tedavisi deri üstüne sürülen kremler ile hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir. Ancak bu rahatsızlığın tekrarlama olasılığının oldukça yüksek olduğu da unutulmamalıdır.

Eğer enfeksiyon ilerlediyse ayak mantarı kremi tedavisi ile kesin bir sonuç elde edilemeyebilir. Bu durumda doktorunuz ağızdan alınan mantar ilaçlarını reçete edebilir. Doktorun uyguladığı tedaviye ara vermeden doğru bir şekilde devam etmek, ayak mantarının iyileşmesi açısından önemlidir.

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ayak mantarı
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