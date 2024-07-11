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Sıcak yaz gecelerinde serin kalın! Vazgeçilmeziniz olacak pijama takımları

10.07.2024 15:13
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Geçtiğimiz haftalardan bu yana yaz aylarının sıcaklarından bunalmış bir şekilde ter içinde uyanmak birçoğumuzun ortak derdi haline geldi. Bu günlerde rahat bir uyku çekmek neredeyse imkansız olsa da endişelenmeyin, çünkü doğru pijama seçimiyle bu sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz! Bunun için hem şıklığıyla göz kamaştıran hem de uyku deneyiminizi bir üst düzeye çıkaracak yazlık pijama modellerini sizler için derledik. İşte detaylar!

Sıcak yaz gecelerinde serin kalın! Vazgeçilmeziniz olacak pijama takımları

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarının uyku düzenimizi alt üst ettiği bu günleri geride bırakmak için size harika bir önerimiz var: Yazlık pijama modelleri. Sizi ferah tutacak, yumuşacık dokularıyla huzurlu bir uyku vaat eden yazlık pijama seçenekleriyle geceleri serin ve keyifli geçirmek artık hiç de zor değil. Kendinizi yenilenmiş hissedeceğiniz bir uyku deneyimi için çeşitli zevke ve ihtiyaca uygun yazlık pijama modellerini listeledik. Gelin, birlikte keşfedelim!

1. Uyurken hem rahat hem de şık olabileceğiniz: Tchibo Erkek Yazlık Antrasit Pijama Takımı

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Sıcak yaz geceleri için mükemmel bir tercih olan Tchibo Erkek Yazlık Antrasit Pijama Takımı, %100 saf pamuktan üretilmesiyle cildinize nefes aldırırken V yakalı ve dokulu iplikli üst kısmı ile de modern bir havaya sahip. Elastik bel bantlı ve yan cepli pijama altı ile konforu en üst seviyeye çıkaran antrasit rengindeki regular fit pijama takımı, zararlı maddeler için test edilmiş olmasıyla da güven veriyor.

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2. Çocukluk günlerinizi hatırlatan: Koton Kadın Disney Lisanslı Baskılı Tom ve Jerry Yazlık Pembe Pijama Takımı

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Beli bağlamalı yapısı ve çizgili deseniyle dikkat çeken Koton Kadın Disney Lisanslı Baskılı Tom ve Jerry Yazlık Pembe Pijama Takımı, %100 pamuk kumaşı, kısa kollu ve düşük omuz kesimiyle yaz gecelerinde serin kalmanıza destek oluyor. Bisiklet yaka pijama üstü ve standart bel pijama altıyla uyurken ekstra konfor yaratan pembe renkli takım, Tom ve Jerry'nin neşeli dünyasını evinize taşıyor.

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3. Yazın enerjisini yansıtan canlı tasarım: Panço Kız Çocuk Yazlık Sarı Pijama Takımı

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Kız çocukların yaz akşamlarını keyifle geçirmeleri için harika bir tercih olan Panço markasının sarı renkli yazlık pijama takımı, örme kumaşı sayesinde yumuşak ve nefes alabilir. %100 pamuktan yapılmış papatya baskılı şortlu takım, yuvarlak yakası ve kısa kollu özelliğiyle yazın sıcak günlerinde evde giyilebilecek en tatlı pijama takımlarından biri. Hem ferah hem de sevimli olan pijama takımı, 4-12 yaş arası çocuklar için normal kalıpta tasarlandığından miniklerin iyi bir uyku çekmesine yardımcı oluyor.

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4. Cilde dost: Dagi Erkek Çizgi Baskılı Yazlık Bej Pijama Takımı

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Dagi'nin Erkek Çizgi Baskılı Yazlık Bej Pijama Takımı, %50 pamuk ile %50 modal karışımıyla hem nefes alabilir hem de yumuşacık bir dokuya sahip. Kısa kol boyuyla ekstra rahatlık veren çizgili deseni ve gömlek yakası, pijama takımına hoş bir stil katıyor. Relaxed fit kalıbı ve örme kumaşı ile evde keyif yaparken ya da arkadaşlarınızla takılırken bu pijama takımını giymek harika bir tercih olacak!

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5. Keyifli uykulara dalın: DeFacto Fall in Love Disney Mickey ve Minnie Yazlık Gri-Pembe Pijama Takımı

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Bu yaz uyku deneyimini bir üst düzeye çıkarmak isteyenler için DeFacto Fall in Love Disney Mickey ve Minnie Yazlık Gri-Pembe Pijama Takımı tam bir kurtarıcı rolünde. Takım, pamuk ve polyester karışımı kumaşı ile hem yumuşacık hem de nefes alıyor. Disney'in ikonik karakterleri Mickey ve Minnie desenleriyle süslenmiş kısa kollu pijama takımı, çocukluk anılarınıza tatlı bir yolculuk yaptırıyor. Hem gündüz hem gece kullanıma uygun 2'li takım, yaz aylarının vazgeçilmezi olacak.

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6. Karakterli kıyafetleri sevenler için: United Colors of Benetton Erkek Çocuk Peanuts Baskılı Yazlık Sarı-Mavi Pijama Takımı

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Tamamen pamuk kumaşı sayesinde hem cilde nefes aldıran hem de uyku kalitesini artıran United Colors of Benetton’ın erkek çocuklar için tasarladığı Peanuts baskılı yazlık pijama takımı, tam da sıcak yaz gecelerine uygun bir seçenek! Saf pamuklu ve yumuşacık kumaştan üretilmiş takım, göğüs kısmında Peanuts’ın sevimli karakterleriyle süslenmiş kısa kollu V yaka tişört ve lastikli beliyle kolayca giyilebilen düz renkli şorttan oluşuyor. Tişörtün geniş kesimi ve kontrast renkleriyle dikkat çekici bir tarzı varken şortun paçasındaki Snoopy baskısı da takımı tamamlıyor. Çocuğunuz bu takımla uyurken hem iyi hissedecek hem de rüya gibi bir uyku çekecek!

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7. Gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olmaya aday: Calvin Klein Erkek Yazlık Mavi Pijama Takımı

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Günlük tarzda klasik tasarıma sahip ve yumuşak pamuklu kumaştan üretilen Calvin Klein'in Erkek Yazlık Mavi Pijama Takımının hafif esnek yapısı, mükemmel bir konfor yaşatıyor. Kısa kollu bisiklet yaka üstü ile kısa ve düz kesimli Calvin Klein yazılı elastik bel bantlı şortu rahat ve şık bir görünüm sunuyor. %95 pamuk ve %5 elastan karışımlı pijama, makinede yıkanabilir ve düşük ısıda kurutulabilir.

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8. Yaz gecelerinde kurtarıcınız olacak: House of Silk Kadın Saten Yazlık Tarçın Pijama Takımı

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Yumuşacık saten kumaşıyla iyi bir uyku vaat eden House of Silk'in Kadın Saten Yazlık Tarçın Pijama Takımı, uyku deneyiminizi baştan sona değiştiriyor. Klasik çentik yakası, beyaz saten biye detayları ve düğmeleri bulunan tarçın renkli pijama takımını elde soğuk yıkama veya kuru temizleme yapmanız, sererek kurutma ve en düşük ısıda ütülemeniz öneriliyor.

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9. Arnetta Begins Erkek Yazlık Kum Pijama Takımı

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Yazın sıcak günlerinde hem rahat hem de şık görünmek isteyen erkekler için mükemmel bir tercih olan Arnetta Begins Kum Erkek Bermuda Takım, bisiklet yaka kesimi ile serin kalmanı sağlarken standart bermuda boyu ve cep detaylarıyla hem işlevsel hem de stil sahibi bir seçenek sunuyor. Kum rengiyle sade ve modern bir hava katan takım, yazın her ortama ayak uyduran bir tasarıma sahip.

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10. Yazın en sıcak günlerinde bile ferah kalın: Pelin Erkek Yazlık Siyah Pijama Takımı

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Pelin Erkek Yazlık Siyah Pijama Takımı, organik modal kumaşıyla cilt dostu bir seçenek. Kayın ağaç liflerinden üretilen penye kumaşının nefes alabilir yapısı ve şeker kasar üstüne boya işlemi uygulanması sayesinde uzun süre formunu koruyor. Yüksek bel pijama altı ve bol kesim üst pijamasıyla konforu zirveye taşıyan pijama takımı, geniş kalıplarıyla da ekstra iyi bir his yaşatıyor.

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