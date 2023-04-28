Ayakkabı vurmasını önlemek için etkili tüyoyu paylaştı! Çektiğiniz acılara son veriyor

Kadınların topuklu ayakkabı giymesi işkenceye dönüşebiliyor. Ayakta yaraların oluşmasına sebep olabilen ayakkabı vurmalarını önleyecek tüyoyu paylaşan bir uzman TikTok kullanıcıları tarafından eleştiri aldı. Bazıları bu tüyonun hayatı kolaylaştırdığını belirtse de bazıları ise daha kötü sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Uzman yayınladığı videoda ayak parmaklarının tepesine ve topukların arkasına bol miktarda vazelin sürdüğünü göstererek "Ayaklarını kurtarmak için buradayım bebeğim" yazdı.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları uyuşturucu sprey veya kremlerin de işe yaradığını söyledi. Biri "Vazelin ayaklarınızı kayganlaştırır. Tavuk gibi yürüyeceksiniz. Bunu yapmayın" diyerek herkesi uyardı.



