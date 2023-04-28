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Ayakkabı vurmasını önlemek için etkili tüyoyu paylaştı! Çektiğiniz acılara son veriyor

28.04.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakkabı vurması en sık karşılaşılan günlük problemler arasında yer alıyor. Yürüyemeyecek kadar acılara neden olan ayakkabı vurmaları için etkili çözümler aranıyor. TikTok'ta bir uzman ayakkabı vurmasını önlemek için bulduğu yöntemi açıkladı.

Ayakkabı vurmasını önlemek için etkili tüyoyu paylaştı! Çektiğiniz acılara son veriyor

Kadınların topuklu ayakkabı giymesi işkenceye dönüşebiliyor. Ayakta yaraların oluşmasına sebep olabilen ayakkabı vurmalarını önleyecek tüyoyu paylaşan bir uzman TikTok kullanıcıları tarafından eleştiri aldı. Bazıları bu tüyonun hayatı kolaylaştırdığını belirtse de bazıları ise daha kötü sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

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Uzman yayınladığı videoda ayak parmaklarının tepesine ve topukların arkasına bol miktarda vazelin sürdüğünü göstererek "Ayaklarını kurtarmak için buradayım bebeğim" yazdı.

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Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları uyuşturucu sprey veya kremlerin de işe yaradığını söyledi. Biri "Vazelin ayaklarınızı kayganlaştırır. Tavuk gibi yürüyeceksiniz. Bunu yapmayın" diyerek herkesi uyardı.

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