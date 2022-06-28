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Ayakta tuvaletini yapan erkekleri bekleyen en büyük tehlike

28.06.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler idrarını yaparken cinsel organlarının verdiği avantajı kullanarak, ayakta yapmayı tercih eder. Ancak idrar ayakta yapmak maalesef birçok sağlık sorununa davetiye çıkarır. Uzmanlar, idrarını ayakta yapan erkeklerin çoğunun prostata bağlı sağlık sorunları yaşayacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Prostata bağlı sağlık sorunları yaşamamak için ayakta yapmak yerine, oturarak yapılması gerekiyor.

Ayakta tuvaletini yapan erkekleri bekleyen en büyük tehlike

Birçok erkek, ayakta idrar yapabiliyor olmanın çok büyük avantaj olduğu konusunda hemfikirdir. Hızlıdır, kolaydır ve neredeyse sıkıştığınız her an her yere yapabilme avantajı sağlar.

Uzmanlar, erkeklerin idrarlarını ayakta yapmasının uzun vadede olumsuz sağlık sonuçları olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Hollanda'daki Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, erkekler, özellikle prostat sorunları olanlar için daha fazla güçle idrarlarını yapmak zorunda kaldıkları için oturmaları tavsiye edilir. Çalışma, idrar yapmak için ayağa kalkmanın alt karın, pelvis ve omurgadaki kasları uyararak idrara çıkmayı zorlaştırdığı belirtildi.

"OTURMAK DAHA İYİ BİR SEÇENEK"

UCLA Üroloji Departmanında Klinik Doçent olan Dr Jesse N. Mills, Thrillist'e verdiği demeçte şunları söylüyor: “Oturmak, prostat rahatsızlığı olan veya uzun süre ayakta duramayan erkekler için daha iyi bir seçenek. Birçok erkek mesanelerini tam olarak boşaltmadıklarını hissettiklerinde oturmayı tercih eder. Oturduğunuzda karın kaslarınızı daha fazla kullanabiliyor ve daha iyi boşaldığınızı hissediyorsunuz.”


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