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Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın'ın anayasa çıkışına CHP'den çok sert tepki

12.02.2021 07:53 | Son Güncelleme:
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Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın'ın anayasa çıkışına CHP'den çok sert tepki

Anayasa'dan laiklik ilkesinin çıkarılmasını isteyen Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a CHP'den çok sert tepki geldi. CHP'li Engin Altay Boynukalın'a seslenerek "Milletin dinine ilişme, işini yap, haddini bil imam efendi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çıkışı sonrası yapılan yorum ve tartışmalara camiye çevrilen Ayasofya'ya baş imam olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın da katıldı.

Boynukalın, anayasada laiklik maddesine yer verilmemesi gerektiğini savundu.

BOYNUKALIN: 1921 VE 1924 ANAYASALARINDA YOKTU

Boynukalın, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden biri olan laikliğin yeni anayasada yer almamasını istedi. Boynukalın, Twitter hesabından, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” ifadelerini kullandı.

Ayasofya baş imamı mesajını "#AnayasadaİslamOlsun" etiketiyle bitirdi.

MEHMET BOYNUKALIN

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Söz konusu paylaşım bir anda gündem yarattı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, organize şekilde kamu görevlilerinin toplumun sinir uçlarına dokunmaya çalıştığını belirtti.

Benzer açıklamaları ndaha önce de yapıldığını ve bunları 'provakatif saldırılar' olarak değerlendiren Altay, Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yer alan açıklamasında Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a tepki göstererek "Laiklik ve Cumhuriyet'le ne derdiniz var? Milletin dinine ilişme, işini yap, haddini bil imam efendi" ifadelerini kullandı.

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