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  4. Aydın'da esrarengiz ölüm! 1 aydır kayıptı, cansız bedeni çuval içerisinde bulundu

Aydın'da esrarengiz ölüm! 1 aydır kayıptı, cansız bedeni çuval içerisinde bulundu

14.01.2024 21:46 | Son Güncelleme:
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Aydın'da 1 aydır kayıp olan 40 yaşındaki Şerafettin Akalın, 1 ay önce çarşıya gitmek için evden çıktı bir daha eve dönmedi. Akalın'dan kötü haber geldi. Aydın’ın Söke ilçesinde 1 aydır kayıp olan Şerafettin Akalın’ın cansız bedeni, Söke-Kuşadası yolu üzerinde bulunan Granta Mezarlığı'nın yanındaki boş arazide çuval içerisinde bulundu.

Aydın'da esrarengiz ölüm! 1 aydır kayıptı, cansız bedeni çuval içerisinde bulundu

Yenicami Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın (40), iddiaya göre 14 Aralık'ta akşam saatlerinde çarşıya gitmek için evinden çıktı. Ancak bir daha geriye dönmedi. Akalın'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis ve jandarma, 1 aydır Akalın'ın izine rastlayamadı.

CESEDİ BOŞ BİR ARAZİDE BULUNDU!

Bugün saat 17.00 sıralarında Granta Mezarlığı yolundan geçen vatandaşlar, yolun kenarında bulunan boş bir arazide çuvalı fark etti. Kontrol ettiklerinde ise içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çuval içerisinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişinin bir aydır kayıp olarak aranan Şerafettin Akalın olduğu belirlendi. Akalın’ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Aydın ölüm
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