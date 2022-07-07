Aydın'da ilginç hırsızlık! Jandarmanın kovaladığı şüphelilerin çantasından buzağı çıktı

Aydın'da yaşanan ilginç olayda şüphelilerin çantasından buzağı çıktı. Edinilen bilgiye göre, ellerinde çanta bulunan iki şahıs Çakmar ve Kuşlarbeleni Mahallesi’ndeki ormanlık alanda devriye görevi yapan Koçarlı İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri araçtan inerek şüphelileri kısa bir kovalamacanın ardından kıskıvrak yakaladı.

BUZAĞI ÇALINTI ÇIKTI

Şüphelilerin yanındaki çantanın içinden ise buzağı çıktı. Ekipler buzağının çalıntı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede buzağının Cumayanı mevkiinden çalındığı ve sahibinin Zeytinköy Muhtarı Yasin Uyan olduğunu tespit etti. Çantanın içinden çıkan sevimli buzağı sahibine teslim edildi.

Buzağının sahibi muhtar Uyan, jandarma ekiplerine duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. (İHA)

