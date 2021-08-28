Aydın'da kendisinden haber alınamayan genç ölü bulundu

Olay, Efeler ilçesi Paşa Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler’in Yukarıkayacık Mahallesi’nde ikamet eden 22 yaşındaki Niyazi Kara’dan, 27 Ağustos günü saat 13.00’dan sonra haber alınamadı.

Ailesinin ihbarı üzerine genç için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, gencin Paşa Yaylası’nda olduğu tespit edildi. Bölgeye giderek arama çalışmalarına devam eden ekipler, talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı.

BİR AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Bir ağaca asılı halde bulunan gencin ölüm sebebi ile ilgili soruşturma başlatılırken, Kara’nın cansız bedeni otopsi için ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nişanlısından ayrıldığı öğrenilen gencin, ölüm haberini alan yakınları ise yasa boğuldu. (İHA)



