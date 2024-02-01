HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aydın'da korkunç olay! Yardım çağrısı yapan kadın ölü bulundu

Aydın'da korkunç olay! Yardım çağrısı yapan kadın ölü bulundu

01.02.2024 21:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da yardım çağrısını duyan komşularının haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri Semra Kocaman'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili Kocaman’ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı.

Aydın'da korkunç olay! Yardım çağrısı yapan kadın ölü bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında Cuma Mahallesi 202 sokakta bir evde meydana geldi. Bir evden yardım sesi duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren sağlık ekipleri Kocaman’ın bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi. Semra Kocaman’ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis cinayet şüphesiyle evde bulunan Kocaman’ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilise saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 34 şüpheli hakimliğe sevk edildiKilise saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 34 şüpheli hakimliğe sevk edildi
Biden'dan kritik karar! Yaptırım uygulanacakBiden'dan kritik karar! Yaptırım uygulanacak
Kahkaha atarak seslendi: 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım'Kahkaha atarak seslendi: 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım'
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Aydın
En Çok Okunan Haberler
Kahkaha atarak seslendi: 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım'

Kahkaha atarak seslendi: 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım'

Fabrikaya silahlı baskın! İşçileri rehin aldı, özel harekat devrede! Rehinelerin ilk görüntüleri ortaya çıktı

Fabrikaya silahlı baskın! İşçileri rehin aldı, özel harekat devrede! Rehinelerin ilk görüntüleri ortaya çıktı

Gram altın için tarihi açıklayıp, rakam verdiler!

Gram altın için tarihi açıklayıp, rakam verdiler!

Polis ekipleri stüdyoya geldi! Canlı yayında gözaltı

Polis ekipleri stüdyoya geldi! Canlı yayında gözaltı

Bıçaklı saldırıda öldürülmüştü! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı: Çay ocağına gidip...

Bıçaklı saldırıda öldürülmüştü! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı: Çay ocağına gidip...

Ehliyeti eski olanlar dikkat! İçişleri Bakanlığı son tarihi duyurdu

Ehliyeti eski olanlar dikkat! İçişleri Bakanlığı son tarihi duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.