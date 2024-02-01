Aydın'da korkunç olay! Yardım çağrısı yapan kadın ölü bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında Cuma Mahallesi 202 sokakta bir evde meydana geldi. Bir evden yardım sesi duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren sağlık ekipleri Kocaman’ın bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi. Semra Kocaman’ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis cinayet şüphesiyle evde bulunan Kocaman’ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





