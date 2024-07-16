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  4. Aydın'da yolcu otobüsü eve çarptı! Ölü ve yaralılar var

Aydın'da yolcu otobüsü eve çarptı! Ölü ve yaralılar var

16.07.2024 16:51
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Aydın'da bir otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki eve çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ekipler tarafından otobüsten çıkarılarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'da yolcu otobüsü eve çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 13.30 sıralarında Söke-Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Didim’den Aydın’a giden İsmail Y. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, bahçesine girdiği eve çarptı. Kazada muavin Gökhan Cansız Kaya hayatını kaybederken, 1'i ağır 15 kişi ise yaralandı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından otobüsten çıkarılarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

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Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın
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