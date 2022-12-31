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Aydın'daki restoran patlamasında 7 kişi hayatını kaybetti! Kahreden detay, Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe 1 hafta önce...

31.12.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da dün bir restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin kimlikleri de belli oldu. Patlamada hayatını kaybeden Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe'nin ise yaşadıkları Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nden 1 hafta önce Nazilli'ye taşındıkları öğrenildi.

Olay, Aydın Nazilli'de meydana geldi. Bir restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin kimlikleri belli olurken Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe'nin ise yaşadıkları Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nden 1 hafta önce Nazilli'ye taşındıkları öğrenildi.

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7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde, dün saat 15.15 sıralarında tüp değişimi sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Mustafa Görkem Balkık (20), Cennet Yeldi (24), Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19) ve Hasan Pehlivan (41) Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Durumu ağır olan Cennet Yeldi, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ölen 7 kişinin cenazesi ise otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ölenlerin kimlikleri belirlendi. Aydın Valiliği'nin 'Twitter' hesabından yapılan açıklamada, faciada yaşamını yitiren 7 kişinin Fatma Danaş, Neslihan Karaboğa ile kızları Lale Nur Karaboğa, Gamze Karaboğa ve Cansu Karaboğa ile Emine Düztepe, kızı İrem Düztepe olduğu belirtildi.

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Neslihan Karaboğa ve 3 çocuğunun Aydın'ın Karacasu ilçesi Başaran Mahallesi'nde oturdukları, gezmek için Nazilli'ye geldikleri belirlendi.

KAHREDEN DETAY

Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe'nin ise yaşadıkları Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nden 1 hafta önce Nazilli'ye taşındıkları öğrenildi. Düztepe'nin büyük kızı Sıla Düztepe'nin ise aç olmadığını söyleyip yemeğe gelmediği bildirildi.

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Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe

Emine Düztepe ve kızının cenazelerinin bugün öğlende Kuyucak'ın Horsunlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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