HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir temizlik işçisi hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir temizlik işçisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 18:11 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir evde tadilat yapan iki inşaat işçisi, temizlik maddesinden yayılan yoğun kokudan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir temizlik işçisi hayatını kaybetti

Olay, Aydın Kuşadası Yavansu Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde banyo tadilatı yapan Mustafa Atay (60) ve Alişan E. (18) banyoda temizlik yaparken iddiaya göre çamaşır suyu ile klorağı karıştırdı.

2 İŞÇİ YERE YIĞILDI

Karışımdan çıkan yoğun kokudan etkilenen ve bir süre sonra fenalaşan 2 işçi yere yığıldı. İki inşaat işçisini yerde hareketsiz şekilde bulan arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İki işçi ambulansla Kuşadası İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden 60 yaşındaki Mustafa Atay hayatını kaybederken, Alişan E.’nin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Atay’ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrası ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacakDedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

Bursa’da bin polisle operasyon

Bursa’da bin polisle operasyon

Diğer Haberler
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'den hediye alan sağlık çalışanlarına soruşturma!

CHP'li isimden hediye alan sağlık çalışanlarına soruşturma!

FETÖ'den gözaltına alınan 6 astsubay itirafçı oldu

6 astsubay itirafçı oldu! Tüm bildiklerini anlattılar

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara aşı için tarih verdi

Prof. Dr. Sabri Orman son yolculuğuna uğurlandı (Sabri Orman kimdir?)

Prof. Dr. Sabri Orman son yolculuğuna uğurlandı

Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak

Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak

Dünyada bir ilk! Küre Dağları’nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Dünyada bir ilk! Türkiye'de keşfedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.