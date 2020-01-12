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  4. Aydın'da park halindeki 2 kamyon ve traktör yandı

Aydın'da park halindeki 2 kamyon ve traktör yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 01:59 | Son Güncelleme

Aydın'da park halindeki 2 kamyon ve traktör yandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, park halindeki 2 kamyon ile 1 traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Evciler Mahallesi'ndeki fıstık fabrikasında, park halindeki traktör henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede park halindeki 09 LT 990 plakalı kamyon ile plakasız bir kamyona daha sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Aydın Çine yangın

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