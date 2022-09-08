Ayı saldırısına uğrayan çoban, köpekler sayesinde kurtuldu: Gelmeselerdi ölebilirdim

Olay, Bingöl'ün Karlıova ilçesi, Yiğitler köyü yaylasında meydana geldi. Yaylada hayvan otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka, aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

KÖPEKLERİN YARDIMIYLA KURTULDU

Saldırıda, Arka'nın bir kolu kırıldı ve karın bölgesinde çeşitli yaralar oluştu. Arka, ayı saldırısından köpeklerin yardıma koşması ile kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesine getirilen Arka, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi kaldırılarak ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

"SÜREKLİ İNSANLARA SALDIRIYORLAR"

Arka, köylerinin ormanlık alanda olduğunu ve sürekli ayı saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, "Hayvanları otlatıyordum, aniden ayı bana saldırdı. Köpekler geldi, ayı kaçtı. Bu şekilde kurtuldum. Ayılara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Sürekli insanlara saldırıyorlar. Bugün köpekler gelmeseydi, ölebilirdim. Çok şükür yaralı kurtuldum." dedi. (AA-İHA)

