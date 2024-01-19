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AYM'den 3 parti için kapatma kararı: Dağılmış sayıldılar, malvarlıkları hazineye geçecek

19.01.2024 12:06 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimler yaklaşırken gözler siyasi partilerde. Bu sırada Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir karar geldi. 3 siyasi parti için kapatma kararı geldi.

AYM'den 3 parti için kapatma kararı: Dağılmış sayıldılar, malvarlıkları hazineye geçecek

Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam partisi ve Yeni Yol Partisi'nin hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmedildi. Partilerin tüm malları hazineye geçecek.

İLK BÜYÜK KONGRELERİNİ YAPMADILAR

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu partilerin ilk büyük kongrelerini yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verilmesi adına Anayasa Mahkemesine başvurdu.

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DAĞILMIŞ SAYILDILAR

Başvuruları inceleyen Yüksek Mahkeme, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisinin dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti.

Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği söz konusu partilerin tüm mallarının hazineye geçmesine, gereğinin yapılması için de karar örneklerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
siyasi partiler
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