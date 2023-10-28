Aynı anda atlayıp, aynı anda dalıp, aynı anda çıktılar! İşte Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel görüntü...

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Sualtı Topluluğu (KOÜSAT) Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını sualtında kutladı. Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki SEKA Park Uçurtma Tepesi sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte 100 kişi, aynı anda dalış yaptı. 'Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 100 dalıcı sualtında' ismi verilen etkinliğe kulübün kurucuları ve yöneticileri katıldı. Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte dalgıçlar, denizde Türk bayrağı açtı.

'150, 160 GENCİN EMEĞİ VAR'

KOÜSAT’ın kurucu danışmanı, KOÜ Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Kamil Toker, “Bugünkü dalışın amacı Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına, cumhuriyetimizin kuruluşunu kutlamak için bir etkinlik. Gençlerin yaptığı etkinlik olması sebebiyle bana göre çok önemli. 100 dalıcı suda ama destekle beraber 150,160 gencin emeği var” dedi.

Etkinliği değerlendiren KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Kuş da “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ülkemize, milletimize kutlu olsun. Nice yüzyıllara. Kocaeli Üniversitesi olarak 100’üncü yıl etkinliklerini her alanda gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün 100 öğrenci Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için beraber dalış yaptılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

'BİR İMZA ATMAK İSTEDİK'

Çok mutlu olduğunu ifade eden KOÜSAT Başkanı Berke Çakmaklı, “Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında cumhuriyete yakışır bir etkinlik yapmak istedik. Burada cumhuriyetimizi anmak istedik. Aynı anda atlayıp, aynı anda dalışa başlayıp, aynı anda çıkmayı gerçekleştirdik. Bizim için çok onurlu bir durumdu. Bu 100’üncü yılda böyle bir etkinlik yaptığımız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

KOÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Önder Topbaş, “Yaklaşık 25 yıllık bir kulüp tarihi olan, Kocaeli Üniversitesi’nin önde gelen sualtı kulübünü cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ithafen 100 dalıcının aynı anda dalışa atlaması, aynı anda dalışa girmesi ve böyle bir şov düzenledik. Gerçekten oldukça güç bir organizasyondu. Biz de bu önemli günde cumhuriyete elimizdeki yetilerle, yeteneklerle bir imza atmak istedik” dedi.

(DHA)





