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Aynı caddede oruçlarını farklı zamanda açıyorlar! İşte nedeni...

02.04.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk Mahallesi sakinleri, aynı cadde üzerinde karşılıklı oturdukları evlerde iftarlarını 1 dakika arayla yapıyor.

Aynı caddede oruçlarını farklı zamanda açıyorlar! İşte nedeni...

Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ile İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk mahallelerini, 7 metrelik yol ayırıyor. İki kentin sınırı olan caddenin yarısının Samsun, diğer yarısının ise Ordu'ya ait olması nedeniyle bölgede yaşayanlar ilginç bir durumla karşılaşıyor.

BİR ADIMLA KENT DEĞİŞTİYOR, ORUÇLARINI 1 DAKİKA ARAYLA AÇIYORLAR

Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.

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"BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİDİYOR"

Caddenin Ordu tarafındaki Şenbolluk Mahallesi'nde ikamet eden eski muhtar Emrullah Arslan, diğer vakitlerde olduğu gibi iftar ve sahurda da 1 dakikalık farkla oruç tutup sahur yaptıklarını anlatarak, "Ben 76 yaşındayım, böyle gelmiş böyle gidiyor. Sabit telefondan yolun karşısındaki komşumu ararken aynı caddede iki farklı kentin kodunu girmek şarttı. Cep telefonları sayesinde bundan kurtulduk. Genelde tüm işlerimizi Samsun tarafında hallediyorum. Akşam da yolun karşısındaki, yani Ordu'daki evime geçiyorum." dedi.

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İki kent arasında iftar vaktinde fark bulunmasına rağmen mahalledeki caminin imamının bunu ayarlamaya çalıştığını vurgulayan Arslan, "Ordu tarafı orucunu biraz erken açıyor ama Samsun tarafındaki komşularımız sahuru geç bitiriyor. Biz buna alıştık." ifadesini kullandı.

"BİZ ALIŞKINIZ AMA YENİ ÖĞRENEN İNSANLAR ŞAŞIRIYOR"

Ambartepe Mahallesi'nde esnaf olan Mustafa Yılmaz ise iki kenti 8 adımlık yolun ayırdığına işaret ederek, "Benim evim Samsun tarafında. Yolun karşısındaki komşuya iftara gidince Samsun'dan erken orucumuzu açıyoruz. Biz alışkınız ama yeni öğrenen insanlar şaşırıyor." diye konuştu.

"GEÇMİŞTEN BERİ BU SAAT FARKINI YAŞIYORUZ"

Güral Demir de iş yerinin Samsun, evinin ise Ordu tarafında olduğunu dile getirerek, "Yolun ortasına gelince hem Samsunlu hem de Ordulu oluyoruz. Buraya gelen vatandaşlar durumu öğrence şaşırıyor. Soruyorlar, 'Niye böyle?' diye. Geçmişten beri bu saat farkını yaşıyoruz. Ordu erken orucu açıyor, Samsun geç açıyor." diye konuştu.

Şenbolluk Mahallesi'nde esnaflık yapan Orhan Kışla da kendilerinin bu duruma alıştığını, sadece dışarıdan gelenlerin şaşırdığını kaydetti. (AA)

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Oruç Ordu Samsun Ramazan iftar
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