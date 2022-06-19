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Aynı evde yaşadığı kadınla birlikte gördüğü adama bıçak çekti! Kadın ölünce iş birliği yaptılar

19.06.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Fırat Işık (26) ile Ayşecik Dağıstanlı Ceylan (45) aynı evde yaşıyordu. İddiaya göre, Işık bir gün eve döndüğünde Ceylan'ı başka bir adamla, Erdem İçoğlu (32) ile buldu. Bunun üzerine Işık, İçoğlu'na bıçak çekti. Ceylan ise araya girerek önlemeye çalıştı ancak bıçak talihsiz kadının kalbine saplandı. Ceylan'ın cenazesi toprağa verilirken Işık'ın bıçak çektiği İçoğlu ile Ceylan öldükten sonra nasıl iş birliği yaptığı da ortaya çıktı.

Aynı evde yaşadığı kadınla birlikte gördüğü adama bıçak çekti! Kadın ölünce iş birliği yaptılar

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gerçekleşen olaydan yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Işık'ın, evde Ceylan ile birlikte bulduğu İçoğlu'na öfkelenip bıçak çekip Ceylan'ı öldürdükten sonra İçoğlu ile el ele verip Ceylan'ın etrafa saçılan kanını temizledikleri belirlendi.

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Olay, 17 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'ta meydana geldi. İnşaatta çalışan Fırat Işık, aynı evi paylaştığı Ayşecik Dağıstanlı Ceylan'ın yanına geldi. İddiaya göre, Ceylan ile Erdem İçoğlu'nu evde beraber gören Işık, bıçak çekti. Bu sırada araya giren Ceylan'ın kalbine bıçak saplandı. Ceylan kanlar için yere yığıldı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, burada hayatını kaybetti.

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KANI TEMİZLEDİLER

Olayın ardından Fırat Işık ile Erdem İçoğlu gözaltına alındı. Işık ile İçoğlu'nun sağlık ekipleri gelmeden önce evdeki kanı temizledikleri, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıkları belirlendi. İşlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Işık ve İçoğlu, 'kasten öldürme' ve 'delilleri yok etmek' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada hayatını kaybeden Ayşecik Dağıstanlı Ceylan için öğle vakti Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Ceylan'ın cenazesi, toprağa verildi. (DHA)

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