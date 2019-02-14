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Ayrılıkçı Katalanlardan "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil" savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 19:19 | Son Güncelleme

Eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, yargılandığı davada sadece savunma avukatlarının sorularını yanıtladı - Oriol Junqueras: - "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil" - "Savunmasız bir durumdayım çünkü eminim beni yaptıklarımdan dolayı değil fikirlerimden dolayı suçluyorlar" - "Oy kullanmak suç değil. Böyle bir şey Ceza Yasası'nda yok"

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de Yüksek Mahkemede görülen 12 Katalan liderin davasında, hakkında en fazla hapis cezası istenen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil." savunmasını yaptı.

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık yanlısı referandumla bağlantılı, Savcılık tarafından "devlete karşı ayaklanma" suçundan hakkında 25 yıl hapis talep edilen Junqueras, duruşmada ilk ifade veren sanık oldu.

Kendisinin siyasi suçlu, davanın da siyasi dava olduğunu söyleyen Junqueras, sadece savunma avukatlarının sorularını yanıtladı. Tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçiden biri olan Junqueras, "Savunmasız bir durumdayım çünkü eminim beni yaptıklarımdan dolayı değil fikirlerimden dolayı suçluyorlar." diye konuştu.

Katalonya'da yapılan yasa dışı referandumun, "Katalan halkının yüzde 80'inin talebi" olduğunu ileri süren Junqueras, "Bu durum, vatandaşların oy kullandığı siyasi bir çözüm gerektiriyor ve birlikte en iyi şekilde yaşamı aramak için buna saygı göstermek gerekiyor. Oy kullanmak suç değil, böyle bir şey Ceza Yasası'nda yok. Oy kullanmayı engellemek ise suçtur." görüşünü savundu.

Bağımsızlık yanlısı girişimlerde hiçbir zaman şiddet içeren bir şey olmadığını, şiddete hep karşı olduklarını vurgulayan Junqueras, "Ben İspanya'ya aşığım, İspanya halkına aşığım. Bunu bir çok kez söyledim çünkü gerçek bu." ifadelerini kullandı.

Junqueras'tan sonra mahkemede ifade veren eski Katalonya Hükümeti İçişleri Bakanı Joaquim Forn ise savunmanın yanı sıra suçlamaları yönelten Savcılık ve hükümet adına dava açma yetkisine sahip "Devlet Avukatlığı"nın sorularını yanıtladı. Forn, suçlamalarda bulunan diğer bir kurum olan aşırı sağcı Vox partisinin avukatlarının sorularına ise yanıt vermedi.

Forn, Katalonya İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı sırada gerçekleşen yasa dışı bağımsızlık referandumuyla bağlantılı kendisinin ve kendisine bağlı Katalonya yerel polisinin, yasaları tam olarak yerine getirdiğini söyledi. Forn, yasaları çiğnemekten değil siyasi düşüncesinden dolayı yargılandığını savundu.

Davada 9'u tutuklu 3'ü serbest 12 sanık için Savcılık "devlete karşı ayaklanma", "devlete itaatsizlik" ve "kamu kaynaklarını kötüye kullanmaktan" 7 ila 25 yıl, Devlet Avukatlığı "devlete karşı kışkırtmadan" 7 ila 12 yıl, Vox partisi de 24 ila 74 yıl hapis talep ediyor.

Davada en fazla öne çıkarılan konulardan biri, 2017'deki bağımsızlık referandumu sırasında halkın devlete karşı şiddet içeren eylemler yapıp yapmadığı olurken, mahkemenin şiddet olduğuna kanaat getirmesi durumunda bunun "devlete karşı ayaklanma" olarak karşılık göreceği belirtiliyor.

Yüksek Mahkemede 12 Şubat'ta başlayan ve 3 ay sürmesi beklenen davada, aralarında eski Başbakan Mariano Rajoy'un da olduğu 600'den fazla şahit dinlenecek.

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