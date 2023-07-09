HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından vurulmuştu! Polis memurundan 42 gün sonra acı haber geldi

Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından vurulmuştu! Polis memurundan 42 gün sonra acı haber geldi

09.07.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da sevgilisi Aysel Baydar (23) tarafından tabanca ile başından vurularak ağır yaralanan polis memuru Abdullah Eroğlu'ndan (26) acı haber geldi. Eroğlu, 42 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. İşte olayın detayları...

Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından vurulmuştu! Polis memurundan 42 gün sonra acı haber geldi

Dehşete düşüren olay, 28 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Eroğlu ile sevgilisi Aysel Baydar arasında tartışma çıktı. Baydar, kendisinden ayrılmak isteyen Eroğlu'nun beylik tabancasını alıp, ateş etti. Başından vurulan Eroğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Eroğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

b77879241ddbdadc037f05e131408841

CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Gözaltına alınan 2 çocuk annesi Aysel Baydar, ilk ifadesinde; 1 yıldır birlikte olduklarını, Eroğlu'nun ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktığını, tabanca ile ateş edip sevgilisini vurduğunu belirtti. Baydar, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan hastanede tedavi süren Abdullah Eroğlu, 42 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Eroğlu'nun cenazesi, memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine gönderildi.

4b24073c8e0ed33da30ba82bcde647ca

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faciadan dönüldü! Trafik akışı kesildiFaciadan dönüldü! Trafik akışı kesildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Aksaray

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

O anları yeniden gündem oldu! "Ah tontonum..."

O anları yeniden gündem oldu! "Ah tontonum..."

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.