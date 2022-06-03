Ayşen Gürcan, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrası merak konusu oldu. Resmi Gazete'nin 3 Haziran 2022 tarihli sayısında yer alan bilgiye göre; YÖK üyeliklerine atanan diğer isimler ise; Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Haldun Göktaş Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir. Vatandaşlar internette; Ayşen Gürcan kimdir? YÖK'ün yeni üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

AYŞEN GÜRCAN KİMDİR?

Ayşen Gürcan 25 Kasım 1963 yılında Burdur'da doğdu.

Ayşen Gürcan, ilk ve orta öğrenimini Burdur'da bitirdi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nği bitiren Ayşen Gürcan yüksek lisansını 1987 ve 1989 yılları arasında Eğitim İletişimi ve Planlaması bölümünde, doktorasını ise 1991 ve 1991 yılları arasında aynı fakültenin Eğitim Teknolojisi Anabilim dalında yaptı.

YÖK'ÜN YENİ ÜYESİ AYŞEN GÜRCAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Gürcan, 1990 ve 2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Aile ve nüfus politikaları, Eğitim bilimleri, öğrenme-öğretme, eğitim-iletişimi, tekno-psikoloji ve aile eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

2006 ve 2011 yılları arasında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Baş döneminde Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü olarak görev aldı. 2011–2013 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakan müşavirliği görevinde bulundu. Ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükûmeti'nde 28 Ağustos 2015–17 Kasım 2015 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görevini sürdürmüştür.

