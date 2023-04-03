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Az kalsın faciaya neden oluyordu! Ev sahibi zehirlendi... 'Prizde unutuldu' iddiası

03.04.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de iddiaya göre prizde unutulan elektrikli battaniye alev aldı. Çıkan dumandan ev sahibi zehirlendi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Az kalsın faciaya neden oluyordu! Ev sahibi zehirlendi... 'Prizde unutuldu' iddiası

Olay bugün 2000 Evler Mahallesi, 10. Sokak'ta bulunan Diriliş Apartmanı'nın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre prizde takılı olan elektrikli battaniye bir anda alev aldı. Evde yalnız yaşayan ev sahibi M.D. kendi imkanlarıyla çıkan alevlere müdahale ederken, dumanı gören komşuları da itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi M.D. de dumandan zehirlenerek sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir elektrikli battaniye

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