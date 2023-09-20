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Azerbaycan açıkladı, sayı verilmedi! Karabağ'da Rus askerleri öldü

20.09.2023 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, Karabağ'dan gelen haberleri konuşuyor. Önce antiterör operasyonu ardından 24 saat içinde Azerbaycan'ın zafer ilanı geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından ise bu süreçte kritik bir bilgi paylaşıldı. Karabağ'da Rus Barış Gücünü taşıyan araca ateş açılması sonucu araçtaki askerlerin hayatını kaybettiği belirtildi. Ateşi kimin açtığı ve ölen Rus askerlerinin sayısı ise verilmedi.

Azerbaycan açıkladı, sayı verilmedi! Karabağ'da Rus askerleri öldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Rus Barış Gücünü taşıyan araca ateş açılması sonucu araçtaki askerlerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA-20230919-32190917-32190916-AZERBAYCAN_SAVUNMA_BAKANLIGI_KARABAGDA_ANTITEROR_OPERASYONU_BASLATILDIGINI_DUYURDU

ARACA ATEŞ AÇILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Canyatak yerleşim birimi yakınlarında Rusya Barış Gücüne ait UAZ Patriot aracına ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, ateş sonucu arabadaki askerlerin yaşamlarını yitirdiği kaydedildi.

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ATEŞİ KİMİN AÇTIĞI VE SAYI VERİLMEDİ

Olayın açığa kavuşturulması için Azerbaycan ve Rusya'nın soruşturma makamlarının bölgede işbirliği içerisinde çalıştığı belirtilen açıklamada, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığına, Rus Barış Gücü komutanlığına, ölen askerlerin aile ve yakınlarına Azerbaycan'ın taziyeleri iletildi.

Açıklamada, ölen asker sayısı ve ateşin kimin tarafından açıldığı hususunda bilgi paylaşılmadı. (AA)

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Azerbaycan Rusya

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