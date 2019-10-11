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Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekâtı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2019 13:45 | Son Güncelleme

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı "Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekâtı açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediğini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınadığını ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını desteklediğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, ”Bu anlamda, Türk hükümetinin de belirttiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye topraklarının bütünlüğü içinde terör tehdidini ortadan kaldırmak, mültecileri evlerine geri dönmesi, barış ve istikrar sağlamak için çalışacağından eminiz” ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türkiye Suriye Barış Pınarı Harekatı Istikrar

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