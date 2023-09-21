HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan'ın zaferi sonrası Ermenistan karıştı! Milletvekili kameralar önünde yumruklandı

Azerbaycan'ın zaferi sonrası Ermenistan karıştı! Milletvekili kameralar önünde yumruklandı

21.09.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni unsurlarına karşı başlattığı ve 24 saatte zafer kazandığı 'Antiterör' operasyonu sonrası Ermenistan'da gerginlik iyice yükseldi. Yerel medyaya yansıyan görüntülerde Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisindeki iki milletvekili, asker aileleriyle tartıştı, bir vekil ise kameralar önünde yumruklandı.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenistan unsurlarına yönelik Antiterör operasyonunda başarı kazanması Ermenistan'ı karıştırdı.
Barış istemeyenler hükümet binaları önünde toplandı, polisle çatışıp Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası istendi.

ÜLKEDE GERGİNLİK ARTTI

Olaylar bu sabah da devam ederken yerel medyaya yansıyan görüntüler ülkedeki gerginliğin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sabah saatlerinde Yerablur askeri anıtına polis eskortu eşliğinde girmeye çalışan siyasetçilerin, 2020'deki Karabağ savaşında ölen askerlerin aileleri tarafından engellendiği bildirildi.

KAMERALAR ÖNÜNDE YUMRUKLADI

Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme milletvekilleri Hovik Aghazaryan ve Hakob Aslanyan ile asker aileleri arasındaki tartışma hızla kavgaya dönüştü, siyasetçilerden birine kameralar önünde yumruk atıldı.

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesini rehin alan şüpheli öldü...Annesini rehin alan şüpheli öldü...
Biber gazı ve ters kelepçeyle... 2 polis ile 2 bekçiye hapis istemiBiber gazı ve ters kelepçeyle... 2 polis ile 2 bekçiye hapis istemi
MSB rakamları açıkladı! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısıMSB rakamları açıkladı! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti...

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti...

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.