Azerbaycan'ın zaferi sonrası Ermenistan karıştı! Milletvekili kameralar önünde yumruklandı

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenistan unsurlarına yönelik Antiterör operasyonunda başarı kazanması Ermenistan'ı karıştırdı.

Barış istemeyenler hükümet binaları önünde toplandı, polisle çatışıp Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası istendi.

ÜLKEDE GERGİNLİK ARTTI

Olaylar bu sabah da devam ederken yerel medyaya yansıyan görüntüler ülkedeki gerginliğin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sabah saatlerinde Yerablur askeri anıtına polis eskortu eşliğinde girmeye çalışan siyasetçilerin, 2020'deki Karabağ savaşında ölen askerlerin aileleri tarafından engellendiği bildirildi.

KAMERALAR ÖNÜNDE YUMRUKLADI

Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme milletvekilleri Hovik Aghazaryan ve Hakob Aslanyan ile asker aileleri arasındaki tartışma hızla kavgaya dönüştü, siyasetçilerden birine kameralar önünde yumruk atıldı.

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