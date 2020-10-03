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Azerbaycan Ordusu, Ermeni askerlerini esir aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2020 13:14 | Son Güncelleme

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdürürken, Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı.

Azerbaycan Ordusu, Ermeni askerlerini esir aldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı. Ermeni güçlerin 27 Eylül’de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor.

ERMENİ ASKERLERİ ESİR ALINDI

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu,bir grup Ermeni askeri esir aldı.

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BEYAZ BAYRAK AYRINTISI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.

Kaynak: DHA

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