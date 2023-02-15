Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Azeri gönüllü ve depremzede çocuk arasındaki diyalog yürekleri ısıttı! “Bu yaramaz deprem sallanıyor sallanıyor bitmiyor”

Azeri gönüllü ve depremzede çocuk arasındaki diyalog yürekleri ısıttı! “Bu yaramaz deprem sallanıyor sallanıyor bitmiyor”

15.02.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’ta Türkiye’nin nefeslerini tutarak izlediği anlarda Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sallandı. Depremler çevredeki illerde de büyük yıkıma neden olurken afet bölgelerine dünyadan yardım yağdı. Türkiye’ye gelen Azeri bir yardım gönüllüsü ile depremzede çocuk arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Asrın felaketi adı verilen merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem Türkiye’yi yasa boğdu. Depremlerin sonrasında afet bölgesindeki yaraları sarmak için Türkiye’den ve dünyadan adeta yardım yağdı. Afet bölgesine ulaşan ilk yardım ekiplerinden biri olan Azerbaycan’da yardım kampanyaları devam ediyor. Azeri bir yardım görevlisinin depremzede bir çocuğu sakinleştirmeye çalıştığı anlarda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

ÖPEREK SAKİNLEŞTİRDİ

1

Azeri yardım görevlisinin depremzede çocuğu kucağına aldığı anlarda ona “Korkma olur mu?” dediği anlar gündem yarattı. Küçük çocuğun ise, “Zaten korkmuyorum ki...Bu yaramaz deprem sallanıyor sallanıyor bitmiyor” cevabını vermesi ise izleyenlerin içini ısıttı.

İlginizi Çekebilir

Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...

Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...

 Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

 Yunan ekibi ülkesine döndü! Kahraman gibi karşılandılar

Yunan ekibi ülkesine döndü! Kahraman gibi karşılandılar

 Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...

Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...

 İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

 İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

 Dünya yasta! Katedrallerden yükselen ses herkesi duygulandırdı

Dünya yasta! Katedrallerden yükselen ses herkesi duygulandırdı

 Depremi Hatay’da yaşadı! “Yatakta olduğum için artık uyuyamıyorum”

Depremi Hatay’da yaşadı! “Yatakta olduğum için artık uyuyamıyorum”

 Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

 Yunan ekibi ülkesine döndü! Kahraman gibi karşılandılar

Yunan ekibi ülkesine döndü! Kahraman gibi karşılandılar

 Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...

Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...

 İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

 İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

 Dünya yasta! Katedrallerden yükselen ses herkesi duygulandırdı

Dünya yasta! Katedrallerden yükselen ses herkesi duygulandırdı

 Depremi Hatay’da yaşadı! “Yatakta olduğum için artık uyuyamıyorum”

Depremi Hatay’da yaşadı! “Yatakta olduğum için artık uyuyamıyorum”

 Deprem bölgesinden seslendi! “Ağlasam sesimi duyar mısınız?”

Deprem bölgesinden seslendi! “Ağlasam sesimi duyar mısınız?”

 Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

 Yunan ekibi ülkesine döndü! Kahraman gibi karşılandılar

Yunan ekibi ülkesine döndü! Kahraman gibi karşılandılar

 Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...

Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...

 İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

 İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

 Dünya yasta! Katedrallerden yükselen ses herkesi duygulandırdı

Dünya yasta! Katedrallerden yükselen ses herkesi duygulandırdı

 Depremi Hatay’da yaşadı! “Yatakta olduğum için artık uyuyamıyorum”

Depremi Hatay’da yaşadı! “Yatakta olduğum için artık uyuyamıyorum”

 Çinli ekibe gözyaşlarıyla sarılarak teşekkür etti

Çinli ekibe gözyaşlarıyla sarılarak teşekkür etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çinli ekibe gözyaşlarıyla sarılarak teşekkür ettiÇinli ekibe gözyaşlarıyla sarılarak teşekkür etti
Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...
Tavanı ve bagajı hasar gören aracıyla deprem bölgesini böyle terk ettiTavanı ve bagajı hasar gören aracıyla deprem bölgesini böyle terk etti
Anahtar Kelimeler:
deprem sosyal medya Azerbaycan

En Çok Okunan Trend Haberler

Kanadalı gazeteci yaşadıklarına inanamadı! “Türk misafirperverliği...”

Kanadalı gazeteci yaşadıklarına inanamadı! “Türk misafirperverliği...”

“Enkazın 4. günü” diyerek anlattı! “Tavan üzerimize çöktü”

“Enkazın 4. günü” diyerek anlattı! “Tavan üzerimize çöktü”

Deprem anını çekip paylaştı! “O korkuyu size anlatmamam”

Deprem anını çekip paylaştı! “O korkuyu size anlatmamam”

Depremi anbean evinin içinden çekti! Saniyeler içinde yıkıldı

Depremi anbean evinin içinden çekti! Saniyeler içinde yıkıldı

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.