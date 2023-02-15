Azeri gönüllü ve depremzede çocuk arasındaki diyalog yürekleri ısıttı! “Bu yaramaz deprem sallanıyor sallanıyor bitmiyor”

Asrın felaketi adı verilen merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem Türkiye’yi yasa boğdu. Depremlerin sonrasında afet bölgesindeki yaraları sarmak için Türkiye’den ve dünyadan adeta yardım yağdı. Afet bölgesine ulaşan ilk yardım ekiplerinden biri olan Azerbaycan’da yardım kampanyaları devam ediyor. Azeri bir yardım görevlisinin depremzede bir çocuğu sakinleştirmeye çalıştığı anlarda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

ÖPEREK SAKİNLEŞTİRDİ

Azeri yardım görevlisinin depremzede çocuğu kucağına aldığı anlarda ona “Korkma olur mu?” dediği anlar gündem yarattı. Küçük çocuğun ise, “Zaten korkmuyorum ki...Bu yaramaz deprem sallanıyor sallanıyor bitmiyor” cevabını vermesi ise izleyenlerin içini ısıttı.