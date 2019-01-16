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Aziz Kocaoğlu'dan son dakika sürprizi! İzmir'de yeniden aday

SEÇİM HABERLERİ  | 16.01.2019 13:32 | Son Güncelleme

CHP'de son dakika gelişmesi! 31 Mart yerel seçimlerinde daha önce aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yeniden aday olma kararı aldı.

Aziz Kocaoğlu'dan son dakika sürprizi! İzmir'de yeniden aday

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kocaoğlu ve Kılıçdaroğlu İzmir’in durumunu masaya yatırdı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun Kocaoğlu’na henüz karar verilmediğini söylediği öğrenildi. Büyükşehir adaylığı konusunda net bir ismin ortaya çıkmadığını belirten Kılıçdaroğlu’nun Kocaoğlu’na, “Çalışmalarımız devam ediyor. Süreçte sona yaklaştık. Fakat durumu netleştirmedik” dediği aktarıldı.

KOCAOĞLU: ADAYLIĞIMI AÇIKLIYORUM

Bunun üzerine Kocaoğlu’nun da, “Bu karışık ortamda ben de varım. Adaylığımı açıklıyorum’ cevabını verdiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU: DEĞERLENDİRECEĞİM

Kılıçdaroğlu’nun bu durum üzerine ise, “Bu kararınız bizim ve partimiz için yeni bir gelişmedir. Bunu arkadaşlarımla değerlendireceğim” dediği aktarıldı.

Öte yandan görüşme sonrası bir açıklama yapan Kocaoğlu ""Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım." ifadelerini kullandı.

Kocaoğlu geçtiğimiz 1 Ekim’de 2019 yerel seçimleri için aday olmayacağını ilan etmişti. Böylece kamuoyuna açıkladığı karardan vazgeçmiş olacak. Kocaoğlu daha önce yaptığı açıklamada ‘İzmir’in için kendimi feda ederim’ demişti.

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