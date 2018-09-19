"Aziz Kocaoğlu İzmirlilerden özür dilemeli"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kentte etkili olan kötü kokuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun İzmirlilerden özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Dağ, İzmir'de etkili olan ve kentin her bölgesinden hissedilen kötü kokuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentte yaşayanları rahatsız eden kokunun kaynağına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) araştırma yaptığını anımsattı.

Kentin her bölgesinden hissedilen ve insanları rahatsız eden kokunun giderilmesi için devletin ve büyükşehir belediyesinin imkanlarının birleştirmesi yönünde açıklamalar olduğunu anımsatan Dağ, şunları söyledi:

"Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı bugüne kadar olumlu bir adım atacağı yerde açıkçası sanki olmamış bir vakanın birileri tarafından ortaya çıkarılıp yerel seçim öncesi kullanıldığı iddiasıyla birtakım şeyler ifade etmiş oldu. Ben o ifadeleri okuduğumda Sayın Başkanın İzmirli hemşehrilerimizle dalga geçtiğini düşündüm. Biz yıllardır Büyükşehir Belediyesiyle Devlet Demiryollarıyla birlikte yüzülebilir bir körfezi konuşurken, İzmirli hemşehrilerimize bunu vaat ederken, Büyükşehir Belediyesi de aynen bu vaatleri söyleyerek bunun resimlerini paylaştı. Şimdi buradan anlıyoruz ki Sayın Başkan bizzat İZSU'nun zaman zaman bazı atık suları körfeze akıttığını itiraf etmiş durumda. İzmir'e karşı Sayın Başkanın özür dileme borcu vardır. Bunu da bir an önce hızlıca tamir etme mecburiyetimiz vardır, özellikle Büyükşehir Belediyesinin bunu tamir etme mecburiyeti vardır."