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Aziz Yıldırım talimatla ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:20 | Son Güncelleme

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ankara'da görülen 52 sanıklı FETÖ'nün yargı yapılanması davası kapsamında, "tanık" sıfatıyla beyanı alındı - İfadesinde, bu davanın sanıklarından Ali Fuat Babatan'ın Şike davasının çözümü için kendisinden avukatı aracılığıyla 2 milyon dolar istediğine yönelik iddiaları reddeden Yıldırım, o dönem bu haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi

İSTANBUL (AA) - Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ankara'da görülen 52 sanıklı FETÖ'nün yargı yapılanması davası kapsamında, "tanık" sıfatıyla beyanı alındı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan talimat duruşmasına, tanık olarak bilgisinin alınmasına karar verilen Aziz Yıldırım katıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın tutuklu sanığı olan Ali Fuat Babatan'ın ise tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı.

Beyanı sorulan tanık Yıldırım, sanık Babatan'ı tanımadığını belirterek, "Bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptım. Başkanlık yaptığım dönemde bu yapı (FETÖ) mensubu kişiler tarafından hakkımda davalar açıldı. Hatta, bu davaları sulandırmak için basında bu dava için benden 2 milyon dolar para istendiğine yönelik çeşitli haberler çıktı. Bu süreçte basında ben gerekli açıklamaları yapmıştım. Hatta çıkan haberler üzerine cumhuriyet savcılığına gerekli bilgileri de vermiştim. Avukatım Abdullah Kaya da bu konuyla ilgili pasaportları ibraz ederek ifade vermişti." dedi.

- "Şike davasının çözümüyle alakalı bize bir talep gelmedi"

Duruşmada sanık Babatan'ın avukatı tarafından Yıldırım'a bazı sorular soruldu. Yıldırım, duruşmada okunan basın açıklamasının avukatı Abdullah Kaya tarafından yapılan basın açıklaması olmadığını kaydederek, "Ama basın açıklamalarının içerikleri aynı yöndedir. O açıklamada, 'şike davasının çözümüyle ilgili bize kimsenin gelmediği ve bu yönde bir talep olmadığını' belirtmiştik. Şike davasıyla alakalı, davanın çözümüyle alakalı bize gelen bir talep olmadı." diye konuştu.

Aziz Yıldırım, kendi davalarıyla ilgili çıkan dedikodularla ilişkin cumhuriyet savcılığına gerekli şikayetleri yaptıklarını ve bununla ilgili takipsizlik kararı verildiğini de sözlerine ekledi.

Tanık beyanına karşı diyecekleri sorulan sanık Ali Fuat Babatan ise, "Bir diyeceğim yoktur. Tanıkla herhangi bir ilişkim yok. Sadece medyadan tanıdığım kadarıyla biliyorum." ifadesini kullandı.

- Yıldırım'dan FETÖ adına 2 milyon dolar istendiği iddiası

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, FETÖ'nün sözde yargıtay imamı olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada tanık olarak dinlenilmesine karar verilmişti. Mahkeme heyeti, 5 Şubat 2019'daki duruşmada hazır olması için Yıldırım'ın adresine tebligat göndermişti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan "FETÖ/PDY çatı davasının" iddianamesinde beyanı yer alan gizli tanık "Yağmur"un, "futbolda şike kumpası" davasına ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda Yıldırım'ın tanık olarak dinlenmesi kararlaştırılmıştı.

Gizli tanık, davanın sanıklarından Ali Fuat Babatan'ın, "futbolda şike kumpası" davası sürecinde Yıldırım'dan, avukatı aracılığıyla FETÖ adına 2 milyon dolar rüşvet istediğini iddia etmişti.

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