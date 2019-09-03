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’Azot gazı’ olayında başhekim ve hastane müdürü de kusurlu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 20:06 | Son Güncelleme

İzmir Torbalı’da geçen yıl göz ameliyatı sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği için beyin felci geçiren 6 yaşındaki Ege Avcı ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu ve hastane müdürü Ahmet Akman da tali kusurlu bulundu.İzmir’de yaşayan İpek ve Ünal Avcı çiftinin ikinci çocukları Ege Avcı (6), tek gözünde şaşılık şikayetiyle 12 Aralık 2018’de Torbalı Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

İzmir Torbalı’da geçen yıl göz ameliyatı sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği için beyin felci geçiren 6 yaşındaki Ege Avcı ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu ve hastane müdürü Ahmet Akman da tali kusurlu bulundu.
İzmir’de yaşayan İpek ve Ünal Avcı çiftinin ikinci çocukları Ege Avcı (6), tek gözünde şaşılık şikayetiyle 12 Aralık 2018’de Torbalı Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Göz ameliyatı sırasında oksijen yerine azot verilmesi sonrası solunumu ve kalbi duran Ege, buradan hemen Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 26 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve serebral palsi (beyin felci) teşhisi konan 5 yaşındaki Ege’nin yaşadıkları sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda hastane yönetimi de kusurlu bulundu. Ege’ye 21 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verilmesini araştıran bilirkişi, daha önce ameliyatta görevli olan kişilerin sorumlu tutulduğu olayda Başhekim Şenol Topçu ve hastane müdürü Ahmet Akman’ı tali kusurlu buldu.

Bilirkişi raporu
Bilirkişi raporunda, "Şenol Topçu’nun en yetkili yönetici olarak kontrol ekibinin oluşturulması ve bu ekibin özellikle gaz bağlantıları başta olmak üzere tüm kontrolleri tam ve eksiksiz yapması konusunda gerekli hassasiyeti göstermemiş olması nedeniyle cezai yönden tali kusurlu" ifadeleri kullanıldı. Hastane müdürü Ahmet Akman için ise "Hastanede müdür olarak görev alan ve pendantların arızalarının giderilmesi ve montajlarının yapılması konusunda Mert Kurtuluş ve Tarık Oktar isimli teknikerleri görevlendiren hastane müdürü Ahmet Akman, bu kişilerin çalışmalarını kontrol etmemiş, kendilerini uyarmamıştır. Bu nedenle Ahmet Akman, cezai yönden tali kusurludur" ifadelerine yer verildi.
Bu bilirkişi raporları doğrultusunda daha önce yargılanan, yüklenici firmaların yetkilileri ile sağlık personellerinin yanı sıra başhekim ve hastane müdürüne de yargılanma yolunun açık olduğu iddia edildi.

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