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Baba dehşetinde yeni gelişme! Oğlunu satırla keserek öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

10.04.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde korkunç bir olay meydana gelmiş, 58 yaşındaki Murat Sürer otomobilde tartıştığı oğlu 32 yaşındaki Barış Sürer'i satırla keserek öldürmüştü. Babanın ifadesinde oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenilirken baba, gazetecilerin oğlunu neden öldürdüğü sorusuna "Çok pişmanım" yanıtını verdi. Kan donduran cinayetle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba dehşetinde yeni gelişme! Oğlunu satırla keserek öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

Korkunç olay, Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Murat Sürer ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Barış Sürer, tartışmaya başladı. Murat Sürer, yanında bulunan satırla oğlu Barış Sürer'in kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Barış Sürer'in cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından suç aleti satırla olay yerinde gözaltına Murat Sürer, bugün adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin, oğlunu neden öldürdüğü sorulan baba Murat Sürer, ifadesinde olayı anlattığını belirterek, "Çok pişmanım" dedi.

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Murat Sürer'in emniyette verdiği ifadede de oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenildi.

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TUTUKLANDI

Otomobilde tartıştığı oğlu Barış Sürer'i satırla öldüren Murat Sürer çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA/İHA)

Balıkesir'de baba dehşeti! Oğlunu satırla keserek öldürdüBalıkesir'de baba dehşeti! Oğlunu satırla keserek öldürdü


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir
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