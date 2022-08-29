Babacan'ın fenomen 'Bıyıklı Dudu Abla' ile karşılaşması herkesi gülümsetti! "Almancı koca" isteğine bakın nasıl yanıt verdi

'Bıyıklı Dudu Abla', Denizli'de yaşayan 65 yaşındaki Feridun Altınoluk'un, kendi deyişiyle insanları eğlendirmek amacıyla büründüğü bir kişilik. Semt pazarında onu görenlerin neşesi yerine geliyor, o da bu şekilde satışlarından verim almayı hedefliyor.

Tiyatroculukla uğraştıktan sonra geçim sıkıntısı nedeniyle mesleğini bırakıp pazarcılığa başlayan Feridun Altınoluk, renkli karakteriyle sosyal medya fenomeni haline geldi. Üstüne kadın kıyafetleriyle tezgahın üstüne çıkıp göbek atıyor, müşterilerini eğlendirmeyi de başarıyor.

"BİR TÜRLÜ KOCA BULAMIYORUM, SİNİR OLUYORUM"

Bıyıklı Dudu Abla, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ziyaretinde de sürpriz oldu. Babacan Denizli'de pazar esnafını ziyaret ederken karşısına Altınoluk, elinde "Dikkat!!! Zengin koca arıyorum!!! Dudu Abla" yazılı kartıyla çıktı.

Etraftaki kalabalığın neşeyle takip ettiği o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Babacan ile selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra Bıyıklı Dudu Abla, "Çok iyiyim. Çok da güzelim. Ama bir türlü koca bulamıyorum. Sinir oluyorum" dedi. Dudu Abla'nın bu sözleri karşısında Babacan ve yanındakiler kendini gülmekten alıkoyamadı.

Dudu Abla, "Artık başa gelirseniz bana bir koca bulursunuz" diyerek sözlerine devam etti. Babacan'a hitabını "Nolur Almancı olsun" diye sürdüren Dudu Abla'ya Babacan'ın yanıtı ise "Söz vermeyiz ama elimizden geleni yaparız" oldu.

Neşeli karşılaşmadaki diyalog alkışlar ve gülüşmeler eşliğinde son buldu.

