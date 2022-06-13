HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babalar Günü 2022 ne zaman? Babalar Günü hediyesi ne alınır, indirimler başladı mı?

Babalar Günü 2022 ne zaman? Babalar Günü hediyesi ne alınır, indirimler başladı mı?

13.06.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar Günü tarihi ve bu anlamlı günde alınabilecek hediyeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haziran ayının ortalarına yaklaşırken birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Babalar Günü 2022 ne zaman? İşte bu özel güne ilişkin bilgiler ve Babalar Günü hediye fikirleri...

Babalar Günü 2022 ne zaman? Babalar Günü hediyesi ne alınır, indirimler başladı mı?

Babalar Günü ne zaman? Haziran ayında bu anlamlı gün ile ilgili detaylar hem hazırlık yapmak, hem de yer ayırtıp hediye almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Biz de Babalar Günü hediye fikirleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik. Babalar Günü ile ilgili detaylar haberimizde...

BABALAR GÜNÜ 2022 NE ZAMAN?

Babalar Günü her sene haziran ayının . pazar günü kutlanmaktadır. Buna göre; Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran'da kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

Babalar Günü!nde babasını mutlu etmek isteyen kişiler için hediye seçenkleri oldukça çok. Bilhassa giyim ve aksesuara önem veren babalar için, kravat, gömler, kemer, saat ya da kol düğmesi güzel ve etkili bir tercih olacaktırç

Öte yandan parfüm de enj çok tercih edilen hediyerlerden biri.

Bunun dışında oyun oynamayı sevem babalara oyun konsolu hediye edilebilir.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, bir ABD İç Savaş gazisinin kızıydı. Dodd, babaların da Anneler Günü gibi özel bir günleri olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu yalnız büyüttü.

Bu durum sebebiyle Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara girişti.

Fakat söz konusu çalışmalar o tarihe yetişmedi. Bu nedenle kutlamalar haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022! Babalara özel en anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü kutlama mesajlarıBABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022! Babalara özel en anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü kutlama mesajları

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya’dan Ukrayna’ya 350,1 milyon euroluk silahAlmanya’dan Ukrayna’ya 350,1 milyon euroluk silah
Felaket üstüne felaket: Hortum, sel... Okullar tatil! Acı haberler geldiFelaket üstüne felaket: Hortum, sel... Okullar tatil! Acı haberler geldi
AFAD'tan telefonlara "hayati uyarı kodu"AFAD'tan telefonlara "hayati uyarı kodu"
Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Soylu ile Yavaş'ın fotoğrafı olay oldu!

Soylu ile Yavaş'ın fotoğrafı olay oldu!

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

20 yıl sonra bir ilk! Erdoğan'ın oy oranı...

20 yıl sonra bir ilk! Erdoğan'ın oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en iç karartıcı şehri: Norilsk

Dünyanın en iç karartıcı şehri: Norilsk

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.