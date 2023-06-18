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Babalar Günü'nde yürek yakan kaza! Kızını YKS sınavına yetiştirmeye çalışıyordu...

18.06.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem Babalar Günü'nün kutlandığı hem de milyonlarca öğrencinin YKS'nin ikinci oturumundaki sınavlara girdiği günde Sakarya'dan acı bir haber geldi. Cip ile kızını sınava yetiştirmeye çalışan Zafer Kılıç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp duvara çarptı. Zafer Kılıç yaşamını yitirdi, kızı Eslem Nur ise ağır yaralandı.

Babalar Günü'nde yürek yakan kaza! Kızını YKS sınavına yetiştirmeye çalışıyordu...

Kaza, sabah saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Yeniorman mevkinde meydana geldi. Kızı Eslem Nur Kılıç'ı, YKS ikinci oturumuna yetiştirmeye çalışan Zafer Kılıç idaresindeki 54 HH 144 plakalı cip, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp duvara çarptı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Zafer Kılıç ve kızı Eslem Nur Kılıç ağır yaralandı.

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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ağır yaralı baba ve kızı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Baba Kılıç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, kızının ise hayati tehlikesi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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