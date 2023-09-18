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  4. Babalarının cenazesi için geldikleri köyde otomobil çarptı: 3 ölü

Babalarının cenazesi için geldikleri köyde otomobil çarptı: 3 ölü

18.09.2023 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da vefat eden babaları için İstanbul'dan gelen Vahide ve Hatice Yavuz ile onlara köyde refakat eden yeğenleri Seydo Süer Dinçer'e taziye evinden çıkışta otomobil çarptı. Feci kazada ağır yaralanan 2 kız kardeş ve Dinçer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Babalarının cenazesi için geldikleri köyde otomobil çarptı: 3 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Beşpınar Mahallesi eski muhtarı Şeyhmus Kaplan, 3 gün önce vefat edince, İstanbul’da yaşayan kızları Vahide ve Hatice Yavuz, taziye için geldi.

Eşleri akraba olan Yavuz kardeşler ile onlara refakat eden yeğenleri Seydo Süer Dinçer, taziye evinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

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HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 kız kardeş ve Dinçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın ardından tepkilerden korkarak kaçan sürücü, daha sonra teslim oldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır

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