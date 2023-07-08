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'Babama yapılanı hazmedemedim' İş insanını 4 kurşunla yaraladı! Her şeyi itiraf etti

08.07.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da E.D., yıllar öncesine dayanan para meselesinden iş insanı R.C.'yi 4 kurşunla yaraladı. Babası K.D. ile gözaltına alınan E.D., ifadesinde, "Babama yapılanı hazmedemedim ve olayı gerçekleştirdim" dedi. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden E.D. tutuklanırken babası ise adli kontrollük koşuluyla serbest bırakıldı.

'Babama yapılanı hazmedemedim' İş insanını 4 kurşunla yaraladı! Her şeyi itiraf etti

Olay, 5 Temmuz Çarşamba günü Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinden çıkıp otomobiline doğru giden müteahhit R.C. (68), kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden 4 kurşun ile yaralanan R.C., yere düşerken şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan R.C., ambulans ile yakında bulunan Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. R.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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'TEMİNAT OLARAK VEKALETİNİ VERDİĞİMİZ ARSAYI SATMIŞLAR'

Saldırının ardından inceleme başlatan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olarak E.D.'yi (21) evinde yakalayıp gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.D., suçunu itiraf etti.

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E.D. verdiği ifadesinde, "Yıllar önce babam, R.C.'nin babasından yüklü miktarda borç aldı. Bunun karşılığında da Kestel ilçesinde bulunan arsamızın vekaletini, teminat olarak onlara verdi. Daha sonra R.C.'nin babası arsayı satmış. Sattıktan sonra da 2012 yılında ölmüş. Babam da bunun üzerine dava açtı. Yargılama sonrası mahkeme bizi haksız buldu. Ben de yapılanı hazmedemedim ve bu olayı gerçekleştirdim" dedi.

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BABASI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Polis ekipleri, bunun üzerine E.D.'nin babası K.D.'yi (63), azmettirici şüphesiyle gözaltına aldı. Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, babası ise adli kontrollük koşuluyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Yaralama Bursa iş insanı

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