HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Babanın çabası yetmedi! Alanya'da el freni boşalan cip uçuruma yuvarlandı: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Babanın çabası yetmedi! Alanya'da el freni boşalan cip uçuruma yuvarlandı: Anne ve kızı hayatını kaybetti

13.08.2024 23:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde feci bir kaza oldu. El freni boşalan safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Aracı durdurmaya çalışan babanın mücadelesi ve aracın uçurumu yuvarlanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya'da el freni boşalan safari aracının uçuruma yuvarlanma anları güvenlik kamerasında görüntülendi. Feci kaza, 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı (31) ve 1 yaşındaki kızları Fatma Ela Alıcı ile birlikte gezinti yapmak için evinde çıkarak safari araçlarına bindi. İddiaya göre, aracın çalışmaması üzerine Emre Alıcı kontrol amaçlı araçtan indiği sırada el freni boşalan cip bir anda hareket etmeye başladı. Emre Alıcı'nın hareket halindeki cipi durdurma çabaları sonuç vermezken cip önce duvara çarptı, oradan da hızla yokuş aşağı geri giderek uçurumdan yuvarlandı.

AW266778_17

Uçurumdan hemen önce çarpmanın etkisiyle Emre Alıcı durdurmaya çalıştığı araçtan düşerken, metrelerce yükseklikten inşaat malzemelerinin olduğu yere düşen araçta bulunan Esma Alıcı ve kızları Fatma Ela Alıcı ağır yaralandı.

AW266778_15

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptıkları kontrollerde, araç içerisinde sıkışan Esma Alıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı çocuk ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Anne ve kızın cansız bedenleri savcılık incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AW266778_09

Aracın bir anda hareket etmeye başlaması, Emre Alıcı'nın aracı durdurmaya çalışması, araçtan düşmesi ve aracın uçurumun kenarında gözden kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya kaza
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe elenir elenmez Icardi'den paylaşım!

Fenerbahçe elenir elenmez Icardi'den paylaşım!

F.Bahçe'de şok! Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı

F.Bahçe'de şok! Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı

Erbakan'ın 'şantaj' ile suçladığı AK Parti'den yanıt gecikmedi!

Erbakan'ın 'şantaj' ile suçladığı AK Parti'den yanıt gecikmedi!

Afrika acil durum ilan etti! Türkiye için uyarı yapıldı

Afrika acil durum ilan etti! Türkiye için uyarı yapıldı

Piknikte kebap sefası korkunç bitti

Piknikte kebap sefası korkunç bitti

Caninin arkadaşı anlattı: Parti binasına molotof kokteyli atacakmış!

Caninin arkadaşı anlattı: Parti binasına molotof kokteyli atacakmış!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.