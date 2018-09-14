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Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 12:51 | Son Güncelleme

Bursa'da, 18 yaşındaki Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan, aralarında genç kızın babasının da olduğu 4 sanığın bugünkü duruşmaları öncesi adliye önünde toplanan Bursa Kadın Meclisi üyeleri, basın açıklaması yaptı. Cinsel istismara uğrayan Y.Ç.'nin halası Nevin Yavuzer de "Kardeşim, bunu öz kızına nasıl yapar? Olmaz olsun senin gibi kardeş" diye konuştu.

Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş

Bursa Kadın Meclisi üyeleri, Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan, aralarında genç kızın babasının da olduğu 4 sanığın bugünkü duruşmaları öncesi, adliye önünde bir araya geldi. Hazırlanan basın açıklaması, Cemile Boncuk tarafından okundu. Adalet için toplandıklarını belirten Boncuk, "'İstismarın üstünü örtemezsiniz' demek için buradayız. Y.Ç., ilkokul 2'nci sınıftan bu yana babası, eniştesi, yardım talebinde bulunduğu kuzeni ve bir akrabasının cinsel istismarına uğramıştır. İstismar olayı Y.Ç.’nin lisedeki rehber öğretmenine mektup yazması ile ortaya çıkmıştır. Rehber öğretmenin de mektubu cumhuriyet savcılığına iletmesiyle gerekli soruşturma başlatılmış, 3'ü tutuklu 4 sanık adalet önüne çıkarılmıştır. Okulların açılacağı bu dönemde tüm velilere sesleniyoruz. 'Risk Tarama Formu' okullarda uygulanıyor mu? Herkes bunu sorsun ve talep etsin. Her il ve ilçede de Çocuk İzleme Merkezleri kurulsun. Çocukları, fail kim olursa olsun, cinsel sömürü ve istismara karşı korumak ve o çocuklara yardım sağlamak devletin görevidir" diye konuştu.

Kızına cinsel istismardan yargılanan babanın kardeşi: Olmaz olsun senin gibi kardeş

'KARDEŞİM, BUNU ÖZ KIZINA NASIL YAPAR?'

Kadın Meclisi üyeleri arasında bulunan, Y.Ç.'nin halası Nevin Yavuzer ise "Kardeşim bunu öz kızına nasıl yapar? Hala aklım almıyor. Olmaz olsun senin gibi kardeş. Adalet, onlara hak ettikleri cezayı verecek, buna inanıyorum" dedi. Açıklamanın ardından grup, olaysız dağıldı.

Kızına cinsel istismardan yargılanan babanın kardeşi: Olmaz olsun senin gibi kardeş

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cinsel istismar olayı, Orhangazi'de yaşayan ve şu an lise öğrencisi olan Y.Ç.'nin, geçen eğitim- öğretim yılında rehber öğretmenine yazdığı mektupla ortaya çıktı. Öğretmenin, mektupta öğrencisinin anlattığı cinsel istismar olaylarını cumhuriyet savcılığına bildirmesiyle soruşturma başlatıldı. Kızın babası S.Ç. (51) ilkokul 2'nci sınıftan 8'inci sınıfa kadar, akrabası A.Y. (61) 8'inci sınıftan 11'inci sınıfa kadar, komşuları S.K. (63) 2017 yılında 3 kez Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklandı. Yine akraba olan E.Ü. (52) ise eyleminin tehdit ve sarkıntılık boyutunda kaldığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kızına cinsel istismardan yargılanan babanın kardeşi: Olmaz olsun senin gibi kardeş

Tutuklu sanıklar S.Ç. ile A.Y. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', S.K. hakkında 'reşit olmayanla cinsel ilişki', tutuksuz sanık E.Ü. hakkında ise 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmaları sürdürülüyor.

DHA


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