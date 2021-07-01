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Babası canlı olarak gömülmüştü! Dedektif gibi iz sürerek yeni deliller buldu

01.07.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın, Nazilli'de çiftçi Rifat Özcan'ın canlı gömülerek öldürüldüğü cinayette tek sanık olan Kazım Tekeli 'müebbet' hapis cezası aldı. Karardan memnun olmayan Özcan'ın ailesi, davayı önce İstinaf Mahkemesi'ne, reddedilmesi üzerine de Yargıtay'a taşıdı. Cinayette birden fazla kişinin bulunduğunu düşündüklerini belirten Özcan'ın doktor kızı Hatice Özkayran, cinayet mahallindeki kanlı peçetede 1'i kadın 2 kişiye ait kan izleriyle ilgili DNA örneğinin hastanede değiştirildiği yönünde delile ulaştı.

Babası canlı olarak gömülmüştü! Dedektif gibi iz sürerek yeni deliller buldu

Bereketli Mahallesi'nde oturan evli, 2 çocuk babası çiftçi Rifat Özcan (70), geçen 20 Ekim'de evine dönmedi. Bunun üzerine oğlu Aydın Özcan (48), yakınları ve mahalleli ile çevreyi aradı ancak babasını bulamadı. Rifat Özcan'ın motosikleti, asker arkadaşı olan ve arazi sınırı nedeniyle husumetli olduğu Kazım Tekeli'ye (70) ait Çubuklu mevkiinde mısır tarlasında bulundu.

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Ayrıca tarlada normalin dışında bir tümsek fark edildi. Şüphelenen Aydın Özcan, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tümsek olan bölgeyi kazdığında, başında darbe izi bulunan Rifat Özcan'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemede bir küreğe el konuldu. Özcan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin bulunduğu tarlanın sahibi Kazım Tekeli ile Rifat Özcan'ın tarla anlaşmazlığı nedeniyle 3 yıldan bu yana husumetli oldukları belirtildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Tekeli, tutuklandı.

OTOPSİDE CANLI OLARAK GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan otopside Rifat Özcan'ın canlı olarak gömüldüğü ve saatlerce toprak altında kaldığı, ciğerlerinde biriken topraktan anlaşıldı. Tutuklanan Kazım Tekeli hakkında 'canavarca hisle öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' istemiyle dava açıldı. Yargılama sonucunda Tekeli, 'müebbet' hapis cezası aldı.

Ancak Rifat Özcan'ın 2 çocuk annesi olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. kızı Hatice Özkayran ile evli ve 2 çocuk babası oğlu veteriner Aydın Özcan, karardan memnun kalmayıp, avukatları Cem Demirtaş aracılığıyla üst mahkemeye itiraz etti. Avukat Demirtaş, cinayette birden fazla kişinin yer aldığını, dava sürecinde güvenlik kamerası görüntüleri ile HTS kayıtlarının yeterince incelenmediğini belirterek davanın tekrar görülmesini istedi. Ancak İstinaf Mahkemesi, bu talebi reddetti. Bunun üzerine Avukat Demirtaş, kararı Yargıtay'a götürdü. Dosya Yargıtay 1. Dairesi tarafından incelemeye alındı.

"DNA ÖRNEKLERİ DEĞİŞTİRİLDİ"

Cinayet mahallinde, babasına ait motosikletin yanında bulunan kanlı peçetelerin incelenmesinin ardından kan lekesinin biri kadın iki kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Kazım Tekeli'nin aile bireylerinin de cinayete yardım ettiği şüphesiyle 10 yakınından kan örneği alındı.

"KAN ÖRNEKLERİ DEĞİŞTİRİLDİ"

Hastane kamera kayıtlarına ulaşan Özkayran, iddiaya göre, DNA eşleşmesi için alınan kan örneklerinin, Kazım Tekeli'nin akrabası olan ve hastanede sekreter olarak çalışan A.K. tarafından değiştirildiğine dair delile ulaştı.

Özkayran'ın bulduğu görüntülerden, Tekeli'nin akrabası olan ve hastanede sekreter olarak çalışan A.K.'nin temizlikçi kıyafetiyle kan alınan alana girdiği ileri sürüldü.

Diğer bir görüntüde ise alınan kan örnekleri sonuçlarının yer aldığı zarfı bir kişinin aldığı öğrenildi. Özkayran, daha sonra zarfı alan bu kişinin içindeki sonuçları değiştirdiği iddiasıyla, avukatı ile itirazda bulunup, kan örneklerinin İzmir Tıp Kurumu'nda yeniden alınıp, incelenmesini talep etti. Özkayran, elde ettiği delilleri de dosyaya konulmak üzere Yargıtay'a gönderdi.

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"AĞABEYİM KANSER HASTASI OLDU"

Olayın üzüntüsü ile kardeşi Aydın Özcan'ın kansere yakalandığını belirten Hatice Özkayran, "Bu olay ailemizi mahvetti. Kardeşim 3 yıldır adaletsizliğin yaşattığı stres ve üzüntüden kolon kanseri tanısı aldı. Adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Sosyal medyada '#RifatÖzcancinayetindeDNAfailleribulunsun' hashtagi ile destek kampanyası başlatacağız" dedi.

"FAİLLER BULUNUP CEZALANDIRILSIN"

Babasının öldürülmesine yardım edenlerin bulunmasını istediğini dile getiren Özkayran, şöyle devam etti:

"Deliller ışığında suçun birden fazla kişi tarafından işlendiği ortaya çıkıyor. Kamera görüntüleri, ses kaydı, zarflardaki değişiklik kadın ve erkek DNA'sında faillerini gizlemek için usulsüzlük yapıldığını gösteriyor." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın
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