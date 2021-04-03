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Babasına ait bağ evinden hırsızlık yapan şahıs gözaltında

03.04.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de babasının bağ evinden demir kapı ve pencere korkuluklarını çaldığı öne sürülen şahıs gözaltına alındı.Olay, Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyünde bulunan bir bağ evinde yaşandı.

Babasına ait bağ evinden hırsızlık yapan şahıs gözaltında

Kırıkkale’de babasının bağ evinden demir kapı ve pencere korkuluklarını çaldığı öne sürülen şahıs gözaltına alındı.
Olay, Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyünde bulunan bir bağ evinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bağ evinden 3 adet demir kapı ve pencere korkuluklarının çalındığını fark eden H.O. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında H.O.’nun oğlu V.O.’nun olay günü aracıyla köye geldiği ve ardından da merkez sanayi sitesine gittiği tespit edildi. Şüpheli aracın hareketlerini daha da derinleştiren ekipler, V.O.’nun babasına ait demir kapı ve pencere korkuluklarını bir hurdacıya sattığını belirledi.
Elde edilen bilgiler kapsamında şüpheli şahıs gözaltına alındı. Söz konusu V.O. hakkında ’hırsızlık’ ve hurdacı hakkında da ’suç eşyasının satın alınması’ suçlarından inceleme başlatıldı.
Şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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