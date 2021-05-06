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Babasını arayıp helallik istedikten sonra intihar etti

06.05.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet B. (32), komşuya giden babasını telefonla arayıp helallik istedikten sonra, av tüfeğiyle intihar etti. Eve koşan baba Mehmet B., "Bunu bize nasıl yaptın" diye gözyaşı döktü.

Babasını arayıp helallik istedikten sonra intihar etti

Olay, saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi 117 Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve sürekli ailesiyle tartışan Ahmet B., komşusuna ziyarete giden babası Mehmet B.'yi arayıp, intihar edeceğini söyleyerek helallik istedi. Ahmet B., telefonu kapattıktan sonra av tüfeğini başına dayayıp tetiği çekti.

BABA GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA YIKILDI

Eve koşan Mehmet B., oğlunu kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oğlunun arkasından gözyaşı döken Mehmet B., "Bunu bize nasıl yaptın? Şimdi biz ne yapacağız?" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya
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